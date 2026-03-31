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    鄭麗文稱全球奉行「一中」 黃子一舉學者數據打臉：鬼話連篇自我矮化

    2026/03/31 18:52 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文預計4月7日到12日率團訪問中國，並稱「全世界都奉行一中」。對此，民進黨新聞部副主任黃子一今（31日）引述研究數據反駁說，包括美國、日本、韓國等國家，皆以技術性迴避承認北京主張的「一中原則」；鄭麗文為了「鄭習會」居然自我矮化國籍、鬼話連篇，與中國口徑完全一致。

    黃子一在臉書撰文表示，根本沒有全世界都奉行一中原則。事實上，早就有學者整理出世界各國對於「一個中國原則」的態度。新加坡國立大學副教授莊嘉穎於2023年在新加坡「卡內基中國」（Carnegie China）發表名為「The Many “One Chinas”: Multiple Approaches to Taiwan and China」文章。

    其中，第1類國家為：「承認（recognize）中華人民共和國為中國唯一合法政府（或代表所有中國人民），且台灣是中國的一部分（一省或不可分割的一部分）」，共有51國。

    ​第2類國家為：「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『認知到』（acknowledge）中華人民共和國主張台灣是中國不可分割的一部分」，共有9個國家。

    第3類國家為：「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『注意到』（take note of）中華人民共和國主張台灣是中國不可分割的一部分」，共計16國。

    第4類國家為：「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『瞭解與尊重』中華人民共和國主張台灣是中國不可分割的一部分」，計有4國。

    第5類國家為：「尊重且支持中華人民共和國對台灣的立場」，只有俄羅斯1國。

    第6類國家為：「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『尊重』中華人民共和國主張台灣是中國的一省」，包括荷蘭及韓國2國。

    第7類國家為：「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『認知到』中國的立場，即台灣是中國的一部分」，僅美國1國。第8類國家：「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，未明確提及台灣主權」，共有41個國家。

    第9類國家：「未承認中華人民共和國為中國唯一合法政府、也沒提到台灣主權」，共有27國。第10類為：「承認中華民國」的國家，共有14國。

    ​黃子一強調，有許多國家對於北京所述「台灣是中國不可分割的一部分」之內容，以認知到、注意、理解、尊重等詞，回應中國對於台灣領土主張，技術性迴避承認北京所主張「台灣是中國不可分割的一部分」，包括美國、日本、韓國、荷蘭等先進國家。

    據此，黃子一質疑，鄭麗文為了訪中，一下表示「奉行一中政策」，一下說「我什麼工作都願意做」，一下在國會下指導棋要求擋台灣軍購預算，到底是哪國人？

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