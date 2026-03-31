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    首頁 > 政治

    「大進滿8號」漁船疑售油被中國扣船 漁業署：最重撤漁業執照

    2026/03/31 18:54 記者楊媛婷／台北報導
    澎湖籍漁船大進滿疑因非法售油給中國漁船被中國扣押。（資料照）

    澎湖籍漁船大進滿疑因非法售油給中國漁船被中國扣押。（資料照）

    澎湖籍漁船「大進滿8號」疑非法售油被中國扣船，漁業署今（31日）表示，若查獲屬實，將依「漁業法」最重將撤銷漁業執照，並追繳補貼款，因該行為已涉犯刑法詐欺罪、懲治走私條例等刑法相關規定，將移送相關機關嚴處。

    漁業署表示，自2007年起，漁船以所裝設航程紀錄器（VDR）記載之實際作業時數，乘上主機及副機馬力數再乘上0.18公升，以申購漁業優惠用油量，並且漁業用油免徵貨物稅、營業稅及享有政府補貼款，漁業署每月檢核VDR資料，如有異常航跡之情形，相關資料函送海委會海巡單位加強查檢，並請司法單位偵辦。各縣（市）政府亦不定期與海巡單位併同查核轄區漁船加油站，有異常購油之情形，亦會蒐證後函送司法單位偵辦，以防止不肖漁民流用。

    漁業署呼籲，政府補貼漁業優惠用油，以減輕漁民作業成本，特別是在目前中東情勢致油價高漲期間，中油向國外購油成本高漲，如有不肖漁民透過這種方式流用漁船用油，若經查獲除將從重核處外，亦將負擔刑事責任，呼籲漁民切勿從事非法流用漁船油行為，以免違規受罰。

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