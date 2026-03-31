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    首頁 > 政治

    訪台期間遇中共宣布「鄭習會」 美參議員：應一視同仁與台灣各黨派交流

    2026/03/31 18:44 記者方瑋立／台北報導
    美國民主黨籍參議員夏亨（Jeanne Shaheen）。（記者方瑋立攝）

    美國民主黨籍參議員夏亨（Jeanne Shaheen）。（記者方瑋立攝）

    針對美國參院跨黨派訪團訪台首日，恰好遇到中國國台辦以習近平名義，邀請國民黨主席鄭麗文4月初訪中。訪團共同團長夏亨（Jeanne Shaheen）今（31）日下午在台北的記者會上強調，對話是好事，但希望中國以同樣方式對待台灣各黨派，無論執政或在野。

    美國參議院外交與安全政策領袖夏亨、參議員匡希恆（John Curtis）、羅森（Jacky Rosen）及堤里斯（Thom Tillis）等多位重量級友台議員昨起訪台，他們今天在台北賓館召開記者會。

    針對訪台期間，中國國台辦恰以習近平名義邀請鄭麗文訪中，夏亨回應媒體提問時說，她認為對話是好事。如各界所知，美國總統川普5月將訪問中國，「我們認為交談是好的」，但她也強調，希望中國以同樣的方式看待與台灣各黨派的對話，無論是執政或在野黨。

    至於中國外交部宣稱，堅決反對美台官方往來，將採取「必要措施」堅定維護自身主權和領土完整等聲明。夏亨說，訪團有關注到中國對台發表的許多聲明，而就是台灣需要為未來做好準備，以及國防特別預算的重要所在。

    夏亨強調，建構「嚇阻力」是防止不樂見後果的最好對策，此行訪團與每位會面的領袖都曾論及這一點，也會在與立法院長韓國瑜等人傍晚的會晤中持續討論。

    至於川習會延後到5月，美方會如何避免對台安全承諾淪為談判籌碼？匡希恆說，美國國會在對台政策上扮演非常重要的角色，1979年制定的「台灣關係法」、六項保證，都是美台關係的支柱，他也正在提案將六項保證入法。

    匡希恆指出，美國總統川普會見中國國家主席習近平，不應被視為一件壞事，或者台灣需要懼怕的事情，他認為，美中關係越強、能夠交流對話，台灣就更安全。反而美中關係若惡劣，中國對台發動侵略的可能性更高。希望台灣人民意識到美台關係是非常穩固的。

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