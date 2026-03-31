賴總統：台海和平攸關全球繁榮 盼英國挺台入CPTPP

總統賴清德今接見英國國會「台英國會小組」訪團，並與「台英國會小組」共同主席羅根勳爵擁抱。（總統府提供）

總統賴清德今接見英國國會「台英國會小組」訪團時表示，台海和平穩定不僅攸關區域安全，更與全球供應鏈韌性及世界繁榮息息相關，期待雙方持續加深經貿交流、促進產業合作，也希望英國繼續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），共同開創印太經貿新局。

賴清德表示，當前國際情勢瞬息萬變，台海的和平與穩定不僅攸關區域安全，更與全球供應鏈韌性及世界繁榮息息相關，感謝英國政府及國會多次公開反對片面改變台海現狀，並強調印太與跨大西洋區域安全不可分割。

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賴指出，身為國際社會負責任的一員，台灣將善盡維護區域安全的責任，期盼英國政府持續關注台海和平穩定，他也感謝英國政府過去曾派遣航艦巡弋印太地區，執行自由航行任務，以具體行動共同守護台海與區域和平穩定。

賴清德提到，除了安全議題，台灣與英國在科技創新、經濟韌性以及綠能轉型等領域也共享合作的潛能。2023年雙方簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），為台灣與歐洲國家首個雙邊經貿制度化架構，去年並在ETP架構下，進一步簽署「投資」、「數位貿易」及「能源與淨零排放」3項子協議，未來台灣將與英國加深經貿交流，促進產業合作，也希望英國繼續支持台灣加入CPTPP，共同開創繁榮發展的印太經貿新局。

「台英國會小組」共同主席羅根勳爵表示，此行是為了向台灣政府與人民展現英國對台灣的支持，這份支持來自英國下議院與上議院，涵蓋5個政黨及威爾斯、北愛爾蘭、英格蘭與蘇格蘭等4個構成國，共同展現對台灣的一致立場，也向國際社會及台灣周邊國家清楚傳達這份支持。

羅根勳爵說，英國讚賞台灣的自由民主，特別是在一個並非所有國家皆為民主體制的地區。他也呼應賴總統對台海的談話，並強調，維持台海暢通對國際貿易的重要性，在當前動盪的國際情勢下至關重要，他們在倫敦日復一日地努力，爭取讓台灣參與國際事務與國際組織，未來也將持續努力。

訪團成員尚包括英國國會上議員戴維斯（Davies of Gower）、下議員莫蘭（Layla Moran）、上議員蘭德爾（Randall of Uxbridge）、托普（Tope）、道茲（Dodds of Duncairn）、下議員英厄姆（Leigh Ingham）、唐尼（Graeme Downie）、奧爾德里奇（Dan Aldridge）等。

總統賴清德今接見英國國會「台英國會小組」訪團時表示，希望英國繼續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（總統府提供）

總統賴清德今接見英國國會「台英國會小組」訪團時表示，希望英國繼續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（總統府提供）

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