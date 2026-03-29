罷免村長157票決勝負！宜蘭縣大同鄉崙埤案4/25投票

宜蘭縣大同鄉崙埤村長罷免行動小組，昨晚召開說明會積極催票。（圖由罷免行動小組提供）

宜蘭縣大同鄉崙埤村長吳秉宗罷免案成立，將在4月25日投票，罷免行動小組昨晚召開說明會，指控吳秉宗在東峻礦場開發案中護航業者，呼籲部落居民投下同意罷免票。吳秉宗今天（29日）回應，有心人士因選舉恩怨挾怨報復。

崙埤村屬於泰雅族部落，也是大同鄉公所所在地，本屆村長選舉人數628人，村長罷免案連署人96人，跨過63人法定門檻，宜蘭縣選委會3月12日宣告罷免案成立。4月25日投票結果，有效同意票多於不同意票，且票數達選舉人總數四分之一，即157票，罷免案就通過。此案也是大同鄉首宗罷免案，頗受地方關注。

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罷免案導火線起因於東峻礦場開發案，反對方認為，業者要在崙埤村傳統領域開採礦石，吳秉宗對反對聲浪視若無睹，以行政中立為名行護航之實，因此發動連署罷免。

罷免行動小組在說明會中指出，東峻礦場開發案可能影響400公頃以上傳統領域，崙埤部落已凝聚反對開發的共識，這不僅是這一代人決定，更是為了保護子孫後代免受環境浩劫的生存抗爭，希望居民投下同意罷免票共同守護家園。

吳秉宗表示，有關東峻礦場開發案，業者到崙埤村各部落召開諮商說明會，部落是否同意開發由民意決定，必須依照原住民族基本法辦理，他絕無護航，此案是選舉恩怨引發的挾怨報復，相信選民眼睛是雪亮的，會做出正確的抉擇。

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