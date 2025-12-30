為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    跨族群結盟守護家園 宜縣崙埤部落與中華村攜手反對礦場開發

    2025/12/30 17:04 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣大同鄉崙埤部落與員山鄉中華村，今天舉辦跨族群結盟守護家園環境祭儀，攜手反對礦場開發。（圖由崙埤部落會議提供）

    宜蘭縣大同鄉崙埤部落與員山鄉中華村，今天（30日）舉辦跨族群結盟守護家園環境祭儀，向各界宣告反對礦場開發，將攜手捍衛家園，守護珍貴的水資源。

    大同鄉崙埤是泰雅部落，員山鄉中華村屬於平地聚落，兩地比鄰而居，中華村過去曾反對永侒礦場開發案，歷經長期抗爭，業主永侒實業去年11月被經濟部廢止礦業權，不過，現在又傳出東峻礦場、永合研礦場陸續申請開發，開發地點在中華村行政轄區，也是崙埤部落傳統領域，雙方採跨族群結盟表明反礦立場。

    兩地居民結盟儀式在崙埤部落舉行，泰雅族耆老楊有福透過傳統吟唱，叮嚀子孫務必愛護土地，否則將遭受詛咒。活動中，崙埤部落會議主席張志文、崙埤社區理事長蔡元慶、中華村長陳明華及社區理事長吳為三，帶大家高喊「Kalan talah Lokah（崙埤加油）」、「中華村加油」，展現堅定的捍衛決心。

    張志文說，崙埤部落12月5日決議反對東峻礦場開發，如果永合研礦場也提出申請，族人一樣會反對到底，他批評現行的原基法諮商同意制度，以部落數為標準而非實際人數，嚴重扭曲真實民意，呼籲政府重視地方心聲，不要讓制度漏洞淪為強行開發的護身符。

    宜蘭縣政府工商旅遊處表示，礦業法及環評法主管機關屬於中央權責，但因礦區、礦業用地位於宜蘭縣境，宜蘭縣政府秉持守護宜蘭環境、維護縣民健康前提，會與縣民一起捍衛好山好水，疼惜這片土地。

    崙埤部落與中華村居民堅決反對礦場開發，全力捍衛當地的水資源。（圖由崙埤部落會議提供）

