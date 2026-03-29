20藍委挺柯文哲清清白白 周軒：怎對得起揭弊藍營議員？

國民黨議員鍾小平（中）、林杏兒（左）、楊植斗（右）2024年5月9日到北檢告發柯文哲，其任內「萬大第一果菜及魚類批發市場改建案」圖利中華工程。（資料照）

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉入京華城案宣判後，民眾黨主席黃國昌稱柯案是政治判決，號召小草29日上凱道，國民黨更有20名立委要到場聲援。政治工作者周軒指出，京華城案宣判只是開始，柯文哲還有其他案子，現在國民黨要「全軍押上」，倘若柯文哲後續又因其他案子被起訴，「是不是就變豬頭？」又怎麼對得起幾位當初勇敢揭發弊案的國民黨議員？

周軒提到，國民黨台北市議員鍾小平、林杏兒、楊植斗2024年5月到北檢告發柯文哲、彭振聲涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪。他們認為萬大魚果市場改建案三度流標，柯市府後採「減項發包」方式，先讓與京華城同屬威京集團的中華工程以125億元得標，蓋到一半，再以「後續擴充」的方式，迫使台北市議會必須追加49億元預算才能改建完工，讓現任台北市長蔣萬安揹鍋。

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周軒提及當年3人發言，鍾小平當時說，已調齊所有公文、施工策略、開會紀錄，柯、彭二人在萬大魚果市場改建案中涉嫌綁標，與威京集團創辦人沈慶京沆瀣一氣、官商勾結，應予揭發。林杏兒則說，做任何事情都會留下證據，她赴北檢，就是把萬大魚果市場改建案的資料交給檢調單位，盼能調查清楚，「柯文哲若要人不知，除非己莫為」。楊植斗則表示：「柯文哲當年在選台北市長的時候，聲稱要徹查5大弊案，現在外界用相同的強度來檢視柯，不是剛好而已嗎？」

周軒質疑：「才不過兩年前的事情，國民黨現在卻為了2026選舉全軍押上挺柯文哲，試問後續只要柯文哲還有其他案子被起訴，國民黨是不是變豬頭？怎麼對的起這幾位當年勇敢揭發柯文哲弊案的議員？」

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