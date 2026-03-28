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    首頁 > 政治

    柯文哲貪污被判17年 葛特曼：這是他的歸宿、歷史定位

    2026/03/28 11:58 記者吳亮儀／台北報導
    《屠殺》作者葛特曼。（資料照）

    《屠殺》作者葛特曼。（資料照）

    前台北市長柯文哲因京華城案被判刑17年、褫奪公權6年。曾調查中共大規模器官摘取、也曾批評柯文哲「騙子」的作家葛特曼對此回應「這才是他（指柯文哲）真正的歸宿，而現在，也成了他的歷史定位」。

    葛特曼第一本著作《屠殺》中有訪問過柯文哲，但在2018年他曾來台出席《屠殺》中文版的國際記者會，現場問答時表示，他認為柯文哲是騙子（liar），因柯文哲明知在中國進行器官移植的人，所有器官都來自法輪功，卻依然赴中推廣葉克膜技術，助長法輪功學員器官活摘可能。葛特曼之後遭柯文哲提告公然侮辱，但北檢將葛特曼不起訴處分，高檢署駁回再議確定。柯文哲聲請交付審判，北院也駁回聲請。

    記者詢問葛特曼對柯文哲被判刑17年的意見，他表示，他想引用他第二本著作《The Xinjiang Procedure》（直譯：新疆程序）中有關柯文哲的段落，他完整寫出了他和柯文哲之間到底發生了什麼事；他表示，目前該書已可在亞馬遜網購平台上買到，未來也有很大機會會在台灣上市、並有中文版本。

    他表示，對於柯文哲被判刑17年，他引用著作中做的最後一段話，「柯醫師是中國以外，唯一確切知道那項『仿單標籤外用途程序』（off-label procedure）的醫生。該程序解釋了為什麼中國的移植醫院要大量採購移動式葉克膜（ECMO），以及這些機器是用在誰身上。柯醫師寄給（我）那些憂鬱的電子郵件是正確的；這才是他真正的歸宿，而現在，也成了他的歷史定位。」

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