民進黨徵召參選宜蘭市長 韓瑩坦言緊張到失眠

民進黨發言人韓瑩獲黨內徵召投入宜蘭市長選舉，今早首度和縣長參選人林國漳「同框」，2人期待未來能夠「縣市合作，共創共榮」。（記者王峻祺攝）

民進黨發言人韓瑩獲黨內徵召投入宜蘭市長選舉，今早首度和縣長參選人林國漳「同框」出席活動，受訪坦言感到責任重大，甚至緊張到失眠，但承諾會以謹慎且努力態度投入選戰，林國漳也期待未來一起「縣市合作，共創共榮」。國民黨籍宜蘭市長陳美玲則說，不論競爭對手是誰，都會專注市政繼續向前行。

韓瑩以「美女刺客」之姿參選，將對陣尋求連任的宜蘭市長陳美玲，面對2022年拿下28308票、得票率51.27％的強勁對手，韓瑩清楚知道這次選戰「非常艱困也極具挑戰」，但表示會用「勇氣」爭取宜蘭市更美好的未來。

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韓瑩說，面對深耕地方已久的現任市長，雖被外界視為是挑戰高峰的「不可能任務」，但期許未來是場「君子之爭」，將以「經濟專業」與「外交、中央歷練」，為市民提供國際化與專業化的新選項，目標是將宜蘭帶上國際舞台。

她強調，曾因還在攻讀台大經濟系研究所及缺乏選舉經驗而猶豫是否參選，但受律師林國漳「光榮宜蘭」的信念感召，決定在宜蘭發展的關鍵時刻挺身而出，改變她認為已停滯8年的現狀，盼選民能多給年輕人鼓勵與支持，未來會與林國漳緊密配合，共同爭取宜蘭更好的發展。

林國漳說，宜蘭市對民進黨而言是艱困選區，尤其面對陳美玲尋求連任，但韓瑩年輕、口才好、思路清晰，以及優異學經歷等優勢，足以做出區隔，帶領宜蘭市「重新起飛」，對市政推動與形象提升也有很大幫助。

陳美玲說，就職近4年，在建設、觀光、文化與教育等領域成果，市民有目共睹，自己做事腳踏實地，面對年底選戰，任何可能出現的競爭對手都是民主常態，身為現任市長，將繼續保持兢兢業業的態度，專注做好市政工作，帶領宜蘭市向前邁進。

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