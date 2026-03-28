黃文啟為軍購「急哭了」！馬文君竟嗆：將軍別再演了

馬文君發布圖卡嗆：「將軍別再演了！」（取自馬文君臉書）

台灣向美國增購82套「海馬士」高機動性多管火箭系統，首期款項支付日期將於30日截止。國防部戰略規劃司長黃文啓黃文啟中將昨（27）日為軍購案在會議中「急哭了」，留下男兒淚。對此，立委馬文君發佈圖卡，嗆聲：「將軍別再演了！」

黃文啟昨日在立院指出，海馬士首期款項支付日期將在月底到期，錯過恐延至年底。黃文啟說到聲音嘶啞，甚至多次搖頭掩面，但在野黨立委還是持續「鬼打牆」質疑，讓他忍不住掩面哽咽，這一幕傳出後，讓不少民眾不捨。

請繼續往下閱讀...

對此，馬文君在臉書發布一張「將軍別再演了！」的圖卡表示，這段影片，經過剪輯，加上一些煽情字眼，再透過綠營媒體、側翼的斷章取義，刻意引導，很容易讓大眾誤解。

馬文君說，國民黨提出的特別預算版本「3800億元+N」，完全沒有阻擋美方已經發出發價書的軍購，而且還是全力支持。同時，立法院也在3月13日，授權行政院簽署針對拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭系統這4項對美採購的發價書，何來阻擋之說？

馬文君指出，會議中賴士葆委員完全未提到要阻擋有發價書的對美軍購，她怒批，黃文啟特意提到「發價書危機」、「美方無法展延」、「拿不到貨」等說法，「我是不清楚黃司長的用意為何，是不是要將發價書到期的責任甩鍋給在野黨？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法