柯文哲被判17年 張延廷：凱道動員情況將影響吳怡萱選情

台北市第五選區（中正、萬華）國民黨籍參選人張延廷指出，民眾黨在中正萬華推派吳怡萱參選，凱道動員情況，將間接影響吳怡萱選情。（記者孫唯容攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，一審被判17年，連帶影響年底九合一大選選情。民眾黨號召全國支持者，明（29）日上凱達格蘭大道討公道。台北市第五選區（中正、萬華）國民黨籍議員參選人、前空軍副司令張延廷指出，民眾黨在中正萬華推派吳怡萱參選，凱道動員情況，將間接影響吳怡萱選情。

台北地方法院審理京華城案，柯文哲依貪污等罪被判有期徒刑17年，是否影響吳怡萱在中正萬華的選情？張延廷認為，要看明天凱道動員的情況，由於準備時間只有2天，假設依然能動員數萬人，聲勢很壯大，大家依然對柯文哲有高度支持，因此也能轉移支持吳怡萱。假設準備時間短暫，加上明天天氣有雨，連帶也會影響動員的狀況，也間接影響到吳怡萱的選情。

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張延廷分析，在中正萬華當選至少需要1萬4千票，民眾黨參選人吳怡萱上屆奪得1萬2千票是落選頭，而中正萬華近20年的板塊，通常藍營有4席、綠營有3席，中間可以有1席，現階段中間這席的空間，吳怡萱、現任議員徐立信呼聲最高，徐立信在地方扎根深厚，而吳怡萱年輕又有黨的支援，因此各有優勢。

不過，張延廷說，他勤跑各式里民、宮廟活動，就他個人發現，吳怡萱不是跑得最勤的，現任民進黨議員洪婉臻、劉耀仁、參選人馬郁雯、張銘祐都跑得很勤，甚至連于美人的身影都有看到，國民黨現任議員應曉薇也都帶著應佳妤一起跑攤。

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