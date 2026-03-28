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    首頁 > 政治

    徐欣瑩爆初選清點選票出包！國民黨竹縣黨部：作業疏失已即時更正

    2026/03/28 11:38 記者廖雪茹／新竹報導
    國民黨新竹縣黨部代理主委邱國樑表示，一度確有作業疏失而發現多了50張票，但立即更正票數封箱，所有投票流程均嚴格落實身分查驗，不會影響最終選舉結果。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣黨部代理主委邱國樑表示，一度確有作業疏失而發現多了50張票，但立即更正票數封箱，所有投票流程均嚴格落實身分查驗，不會影響最終選舉結果。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長提名初選今天黨員投票，立委徐欣瑩提出質疑，有投開票所出現選舉人數和票數不符的情形；國民黨新竹縣黨部代理主委邱國樑表示，一度確有作業疏失而發現多了50張票，但立即更正票數封箱，所有投票流程均嚴格落實身分查驗，不會影響最終選舉結果，請外界放心 ！

    徐欣瑩表示，國民黨新竹縣長提名初選，全國都在看，全新竹縣民也都在期待，千萬不能有任何狀況。但她接著爆料，有投開票所其應有的選舉人數和票數應該是要符合的，但是卻發現多出了票，這些情況我們都不樂見。這部分團隊尚在了解中，所以她比原訂時間晚了幾分鐘，「因為狀況太多了」。

    徐欣瑩呼籲，黨內初選的選務工作一定要公平公正，黨外競爭才能勝利，縣民都期待國民黨團結一致！

    對於徐欣瑩提出質疑，副縣長陳見賢回應表示，黨員投票是中央黨部和新竹縣黨部的事，如果有問題大家都可提出來，「我是沒有什麼意見」。

    對此，國民黨新竹縣黨部代理主委邱國樑表示，13鄉鎮市選票昨天由縣黨部選務人員和雙方代表3天清點選票後封箱，結果發現尖石鄉多了200張票，補了之後，第二次清點又說少了50張，因此再補了50張。

    邱國樑說，不過，今天一早選務人員再次檢視各地選票箱是否密封完整，並再次清點選票，尖石鄉卻發現多了50張票，經過查證是昨天因作業上的疏失，多補了50張票進去，因此立即將50張選票取出後，經過雙方的監票人員見證下，再次全部封存起來。

    邱國樑強調，所有投票流程均嚴格落實身分查驗，黨員投票時必須持身分證與投票通知單，並經選舉人名冊逐一核對無誤後方可領取選票，因此不可能出現冒領情形。此次作業疏失也不會影響最終選舉結果，請外界放心。

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