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    首頁 > 政治

    汐止拜票民眾喊「最美」 蘇巧慧：啟動第二輪市場拜訪傳達政見

    2026/03/28 11:12 記者羅國嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧熱情與攤商握手寒暄。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧熱情與攤商握手寒暄。（記者羅國嘉攝）

    新北市長選戰升溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（28日）前往汐止中正市場掃街拜票，沿途民眾熱情招呼，高喊「市長好」、「加油」，還有人直呼「最美的」，蘇也向攤商、民眾握手寒暄，現場氣氛熱絡。蘇巧慧表示，新北市幅員廣大，市場與宮廟眾多，接下來將啟動第二輪市場拜訪，盼讓更多市民了解她的政見與願景，也進一步認識新北隊。

    蘇巧慧今天上午由新北市議員參選人蔡美華、現任議員張錦豪團隊陪同，赴汐止中正市場掃街。蘇巧慧受訪指出，新北市幅員廣大，市場與宮廟眾多，過年前她已與團隊走訪超過30個市場、參拜30多間廟宇，接下來將啟動第二輪市場拜訪，盼讓更多市民了解政見與願景，也進一步認識新北隊。

    蘇巧慧也說，各選區議員陸續成隊運作，例如新莊區已完成整隊，汐止區今早與張錦豪參拜善琴慈惠堂，隨後與蔡美華進行市場拜訪，現任議員、前輩周雅玲則在金山奔走；強調新北隊分進合擊、把握時間向市民報告，展現團隊是值得信任的力量。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，新北市幅員廣大，市場與宮廟眾多，接下來將啟動第二輪市場拜訪。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，新北市幅員廣大，市場與宮廟眾多，接下來將啟動第二輪市場拜訪。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右2）、議員參選人蔡美華（右3）等人與民眾合影。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右2）、議員參選人蔡美華（右3）等人與民眾合影。（記者羅國嘉攝）

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