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    首頁 > 政治

    李四川再拋育兒政見 推中小企業與跨企業共設托兒空間

    2026/03/28 11:35 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川表示，將進一步研議擴大中小企業參與與跨企業共設托兒空間，以提升整體育兒友善環境。（圖取自李四川臉書粉專）

    國民黨新北市長參選人李四川表示，將進一步研議擴大中小企業參與與跨企業共設托兒空間，以提升整體育兒友善環境。（圖取自李四川臉書粉專）

    2026選戰越來越熱，國民黨新北市長參選人李四川日前才拋出育兒政見，主張以容積獎勵與房屋稅優惠，提高企業參與誘因，擴大托育容量。今（28日）再分享參訪企業自辦員工托兒所經驗，指出看見員工可「帶著孩子去上班」感受良好，形容是「幸福企業」，並強調將進一步研議擴大中小企業參與與跨企業共設托兒空間，以提升整體育兒友善環境。

    李四川今天在臉書發文指出，日前參訪新北市一家大型企業自辦員工托兒所「帶著孩子去上班」，看到許多小寶寶讓他心情大好，形容爸爸媽媽可帶著孩子上班、下班後一起回家，是「幸福企業」，員工應該不會想跳槽。

    李四川表示，為打造友善職場育兒環境，新北市勞工局每年與勞動部聯合提供補助，企業興建托兒設施可獲最高500萬元補助，更新或改善托兒設施每年也有最高50萬元補助，新北市也首創補助聘用教保人員人事費。

    李四川並指出，他在回程思考後認為，除了大企業外，中小企業也應有機會設立員工托兒所，若鄰近公司可共同設立，或利用閒置空間、共同租賃場地，將能讓更多家庭受惠。另一方面可透過容積獎勵方式，鼓勵開發公司在新建商辦大樓納入員工托育空間，並給予減免房屋稅等賦稅獎勵，讓整棟大樓不同企業員工都能「帶孩子上班」，形容可能成為「世界級景觀」。

    他強調，先前已提出「校校有公托」政見，未來若當選市長，將進一步研議推動企業普設員工托兒所，強化育兒友善環境。

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