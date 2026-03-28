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    首頁 > 政治

    藍營竹縣長初選黨員投票》會否脫黨參選 徐欣瑩笑回：不能觸我霉頭

    2026/03/28 10:55 記者廖雪茹／新竹報導
    徐欣瑩今早一派輕鬆的前往國民黨新竹縣黨部進行黨員投票。 （記者廖雪茹攝）

    徐欣瑩今早一派輕鬆的前往國民黨新竹縣黨部進行黨員投票。 （記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長提名初選今天黨員投票，立委徐欣瑩今早9點40分前往縣黨部投票，對於媒體提問外界好奇國民黨在新竹縣的整合狀況、憂心是否會脫黨參選，徐笑回，「不能觸我霉頭」、「不能順著我的對手的思維」，我們都很努力爭取支持，而且相信縣民和黨員同志，「有必勝的決心」！

    對於今日的心情，徐欣瑩投完票後在黨部外開心受訪。她表示，「我們有必勝的決心」！對於前3天的民調，徐欣瑩表示，3天雙方代表人員都只能聽到民調的片面，只能大概知道抽樣的過程，如是否照問題問、是否有異常等，所以還是要等最後3家民調的結果，但是「我們很有信心」，也相信縣民和黨員們會做出智慧的決定。

    對於徐欣瑩團隊昨天公布私人機構民調而引發爭議，徐欣瑩回應表示，中選會有回應，該團隊並無如對手所言觸法的問題，其次團隊也是順著媒體提問而回應，也不構成違規的情形。

    對於媒體提問外界好奇國民黨在新竹縣的整合狀況、憂心是否會脫黨參選？徐欣瑩一派輕鬆的笑著回應，「不能觸我霉頭」、「更不能順著我的對手的思維」來提問，「我們都很努力爭取選票」，而且相信縣民和黨員同志。

    國民黨新竹縣長提名初選今天黨員投票，徐欣瑩到場投票。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長提名初選今天黨員投票，徐欣瑩到場投票。（記者廖雪茹攝）

    對於媒體提問外界好奇國民黨在新竹縣的整合狀況、憂心是否會脫黨參選，徐欣瑩笑回，「不能觸我霉頭」、「不能順著我的對手的思維」，我們有必勝的決心！（記者廖雪茹攝）

    對於媒體提問外界好奇國民黨在新竹縣的整合狀況、憂心是否會脫黨參選，徐欣瑩笑回，「不能觸我霉頭」、「不能順著我的對手的思維」，我們有必勝的決心！（記者廖雪茹攝）

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