民眾黨為柯文哲改規章！前中央委員轟「此地無銀三百兩」

今日查詢《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》，發現第17條「本黨從政公職人員若違反相關情事，視情節輕重應予以除名或停權處分」，之後方，已經新增兩句補充「但經中央評議委員會認定有重大特殊情事者，不在此限」。（取自民眾黨官網）

前台北市長柯文哲涉京華城案，一審被判刑17年，依照「台灣民眾黨紀律評議裁決準則」，最高可處以「除名」（開除黨籍）處分。不過，民眾黨今天卻修改準則，在該條後方新增「但經中央評議委員會認定有重大特殊情事者，不在此限」文字。對此，前民眾黨中央委員張益贍指出，若無經過中央委員會同意提案，並經由全代會決議，只要有黨員檢舉，就是偽造文書。

根據《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》第17條規定：本黨從政公職人員若違反相關情事，視情節輕重應予以除名或停權處分。其中第一款明定，涉犯刑法侵占、詐欺、背信等罪；第二款則包含違反《政治獻金法》及《貪污治罪條例》之罪。比對北院宣判內容與民眾黨內規，柯文哲所涉之貪污、侵占及背信罪，均已明確觸犯該準則多項核心條款。民眾黨中央後續是否會依規對柯文哲祭出除名處分，也成為各界關注焦點。

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然而，今日民眾黨主席黃國昌回應，柯文哲的案子來自於民進黨政府對柯文哲的政治追殺、政治迫害，「當然不會有退黨問題，更不會有黨紀問題」之後，民眾黨已經悄悄將「台灣民眾黨紀律評議裁決準則」更改，在17條後方新增「但經中央評議委員會認定有重大特殊情事者，不在此限」。

對此，張益贍在臉書發文指出，此舉根本是「此地無銀三百兩」。他表示，民眾黨今天偷偷修改「紀律評議裁決準則」，增加「有重大特殊情事者不在此限」的文字，「請問修改該準則有無經過中央委員會同意提案，並經由全代會決議？」張益贍也批，如果沒有，只要有黨員檢舉，就是「偽造公文書」，他也質疑：「是誰指示修改，是黨主席黃國昌嗎？誰指示誰負責！」

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