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    首頁 > 政治

    台中市15億足球園區施工延宕、無遮棚 盧秀燕：原物料大漲又缺工

    2026/03/27 16:31 記者張軒哲／台中報導
    台中市府斥資逾15億元打造的「台中市國際足球運動休閒園區」工程進度一再延宕，後續招商與啟用時程亦充滿不確定性。（記者蘇孟娟攝）

    台中市府斥資逾15億元打造的「台中市國際足球運動休閒園區」工程進度一再延宕，後續招商與啟用時程亦充滿不確定性。（記者蘇孟娟攝）

    台中市府斥資逾15億元打造的「台中市國際足球運動休閒園區」工程進度一再延宕，後續招商與啟用時程亦充滿不確定性，市議員黃守達質疑，觀眾席跟看台區竟然沒有設置遮棚；市議員林祈烽指出，既有的西屯8人制足球場啟用未滿4年，卻出現嚴重破損甚至危及球員安全的情形。市長盧秀燕表示，足球運動休閒園區受原物料大漲及缺工影響，導致工程延宕及原先編列預算不足需追加的情況。

    林祈烽說，足球園區自2023年開工，原訂去年底完工，卻延宕至今年7月，整體預算更由12.78億元追加至15.17億元，對此市府說明係因後續擴充變更設計，他質疑，工程已延宕7個月，後續增建裝修營運移轉（ROT）案進度卻未同步加速，恐導致完工後仍須再等待近1年才能啟用。林祈烽當場要求運動局說明最新甄審結果及確切啟用期程，並呼籲市府加快行政流程，於工程驗收後立即銜接室內裝修與營運準備，力拚明年初正式啟用。

    黃守達指出，台中市好不容易打造了一個國際級的足球園區，但是觀眾席跟看台區竟然沒有設置遮陽棚或遮雨棚。對此，運動局長游志祥表示，已預留遮棚結構，未來爭取中央補助經費來蓋這個棚架。

    盧秀燕表示，足球園區今年7月就可以完工進行驗收，她認為增加一點經費及延誤不算太嚴重。運動局長游志祥表示，西屯8人制足球場於2022年底報竣，現況主要是邊線剝落情況較嚴重，今年度會重新派工修繕。

    市議員黃守達質疑，中市足球園區觀眾席跟看台區竟然沒有設置遮棚。（記者張軒哲攝）

    市議員黃守達質疑，中市足球園區觀眾席跟看台區竟然沒有設置遮棚。（記者張軒哲攝）

    市議員林祈烽指出，西屯8人制足球場啟用未滿4年，場地已破損。（記者張軒哲攝）

    市議員林祈烽指出，西屯8人制足球場啟用未滿4年，場地已破損。（記者張軒哲攝）

    西屯八人制足球場啟用未滿4年，卻出現場地嚴重破損情形。（市議員林祈烽提供）

    西屯八人制足球場啟用未滿4年，卻出現場地嚴重破損情形。（市議員林祈烽提供）

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