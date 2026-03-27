柯文哲遭判重刑嗆「不會投降」她嘆：收賄1塊錢都是人設崩盤

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。（資料照）

台北市前市長柯文哲、威京集團總裁沈慶京涉犯京華城案於昨日分別被判處17年、10年有期徒刑。對此，民眾黨創黨元老朱蕙蓉嘆說，「對我來說，即便是被判收賄1個月或1塊錢都是人設崩盤」。

柯文哲昨（26日）於記者會上批評台灣司法已成政治工具，聲稱他從未介入此案、「何來貪汙？」並嗆他不會投降、更不屈服。

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朱蕙蓉於臉書發文提出數點看法與質疑如下：

柯文哲還是沒有道歉，而且幾個小時的後台準備，直接歸類認定是「司法迫害、政治介入」，這是冤案。柯醫師天性抗壓力非常強大，他會說狠話、眼露兇光、表情狠相，但是真正的狠事，那就幕僚們、支持者們來；且也沒有一併「聲援」其他被告。

朱蕙蓉反問，「如果『司法不公』，那更應該抗議為何明明站在最前線的某些人，竟然可以緩刑，而柯一人判這樣重？應該要一起為所有人都發聲。」

朱蕙蓉再問，「為什麼在記者會上，支持者們、柯文哲以及律師團隊，沒有要求呼籲懇求『橘子』許芷瑜回來？而讓被告欄內有一名是通緝中？」還有「柯文哲妻子、陳佩琪醫師在這樣重大事件場合沒有出席陪坐？當初他們申請前往日本的日期也是要在3月25日回來呀？除非申請的時候本就沒有這樣打算？」

朱蕙蓉認為，「民眾黨至今想的還是選舉，可能也無能為力整黨與柯案綁在一起，因為民眾黨如果不面對問題認錯道歉，那麼目前在地方已經開跑的準備選舉人，都開始要夜夜夢回汗流浹背、憂心忡忡」。

朱蕙蓉直指，「然後這時候也沒人敢切割，只能硬著頭皮硬凹走下去，但是可能一敗塗地……人生沒有如果，這時候才想要藍白合？可行但不一定條條行得通。」

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