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    首頁 > 政治

    柯文哲收賄210萬被判刑 曾獻瑩：與圖利金額121億不符對價比例

    2026/03/27 10:06 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨籍台北市議員曾獻瑩點出，上訴關鍵在於柯被認定收賄的210萬元與上百萬圖利金額明顯不符比例。（曾獻瑩辦公室提供）

    國民黨籍台北市議員曾獻瑩點出，上訴關鍵在於柯被認定收賄的210萬元與上百萬圖利金額明顯不符比例。（曾獻瑩辦公室提供）

    台北地方法院昨（26日）針對京華城案一審判決，民眾黨創黨主席柯文哲被重判17年、褫奪公權6年。國民黨籍台北市議員曾獻瑩今點出，被認定收賄的210萬元，與圖利金額高達121億元不成比例，將成為未來上訴的攻防焦點。

    曾獻瑩表示，京華城案判決認定有罪的重要基礎，在於京華城容積率案當時仍在行政訴訟中，未待判決結果出爐，柯文哲即將京華城的陳情案交辦都發局處理。此舉被法院認定為違背行政中立與正當程序。

    他說，判決中認定相關210萬元政治獻金由威京集團提供資金，透過7名員工各自捐贈30萬元的方式交付，總計210萬元，並被視為收賄對價。雖然金流形式為政治獻金，但在時間點與決策過程的關聯下，被法院認定具有對價性，成為定罪的重要依據。

    不過，曾獻瑩強調，真正值得關注的是比例問題，判決認定的收賄金額為210萬元，但對應的圖利結果卻高達約121億元。這樣的數字落差，存在明顯不成比例的疑慮，也不太符合一般人認為的收賄對價比例，這將成為未來上訴的攻防焦點。

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