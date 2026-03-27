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    首頁 > 政治

    柯文哲2028總統夢碎？劉世芳：登記前若有不同判決會尊重

    2026/03/27 10:08 記者李文馨／台北報導
    內政部長劉世芳27日接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    內政部長劉世芳27日接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    民眾黨前主席柯文哲涉貪等罪，台北地方法院昨判處柯17年徒刑。外界判斷他無緣2028年總統大選，內政部長劉世芳今天在立法院受訪說，判刑10年以上定讞才是終身不得參選，但是目前為止還沒發生，在下一次正副總統登記參選前，「如果法院有不同的判決的話，那我們會尊重法院的決定。」

    立法院院會今邀行政院長卓榮泰率部會首長進行施政報告並備質詢，劉世芳會前接受媒體聯訪，被媒體詢及柯文哲能否參選2028總統選舉等議題。

    劉世芳表示，按照「總統副總統選舉罷免法」，如果被判刑10年以上，最後定讞時才不能參選，但是目前為止還沒有發生；也就是說，到下一屆的總統副總統要登記參選的時候，如果法院有不同的判決，內政部會尊重法院判決的決定，依照「總統副總統選舉罷免法」相關規定來做判定。

    媒體詢問，柯文哲的律師昨指出，原本內政部都說所有容積獎勵都合法，但經過約詢後竟做180度的轉向。劉世芳回應，對於他的指控，律師的說法應該在法院或地檢署中說得非常清楚。內政部的官員不管是函覆或是接受監察院的約詢時，立場都是一致的，都是按照「都市計畫法」相關規定辦理。

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