鍾小平告發柯文哲被封「一級爆破士」 社群湧感謝潮：為民除害

2024年5月2日，台北市議員鍾小平到台北地檢署告柯文哲、彭振聲圖利。（資料照）

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城案與政治獻金案，台北地院今（26日）依違背職務收賄、圖利、公益侵占及背信等罪，判柯文哲合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年。對此，政治工作者周軒發文感謝國民黨籍台北市議員鍾小平與游淑慧「為民除害」，社群平台更出現不少貼文感謝鍾小平當初告發柯。

回顧案件起點，鍾小平於2024年5月2日率先前往台北地檢署刑事告發柯文哲。當時他不僅以法律途徑訴訟，更在政治上痛批柯文哲是「髒東西」，直指其官商勾結、慷市民之慨送土地給財團。如今北院針對違背職務收賄（判13年）；政治獻金公益侵占（判2年與3年6月），以及挪用眾望基金會資金涉背信（判2年6月）等罪名合併重判17年，印證了鍾小平當時告發的關鍵性。

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周軒今天也發文感嘆，必須回到一切的起點，感謝鍾小平與游淑慧兩位議員「為民除害」。其他網友也紛紛留言回應，「一級爆破士」、「小平除三害！柯文哲，黃呂錦茹，希望還有鍾小平」、「生平第一次對國冥黨員表示感謝！」

社群平台Threads也掀起感謝潮，「今天是鍾小平的勝利，滅黨急先鋒」、「在這裡還是再次感謝中國國民黨台北市議員鍾小平，沒有你告發，絕對關不到柯文哲」、「柯文哲一審宣判，好多人在罵民進黨，但當初把京華城案點出來的，是前台北市長國民黨的郝龍斌，去爆破告發的，是國民黨的議員鍾小平」。

鍾小平臉書粉專 1月的貼文底下，也有人留言稱，「老哥，真的非常感謝檢舉柯文哲，今天總算是有個結果了」、「17年，感謝議員檢舉」、「謝謝小平叔」。

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