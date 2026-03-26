徐春鶯掩護中共官員來台見KMT 陸委會：以商務參訪混入

陸委會發言人梁文傑今召開記者會，回應兩岸相關時事議題。（記者陳鈺馥攝）

前民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯涉犯「反滲透法」被起訴，檢調偵辦發現，徐春鶯曾協助上海統促會副主任孫憲隱藏中共官員身分來台，私下密會時任國民黨黃復興黨部主委季麟連。陸委會發言人梁文傑今天表示，孫憲是以商務參訪活動名義進來，申請資料沒有說要去見國民黨，對於幫他申請的公司及孫憲這個人，以後都會做限制。

關於為什麼會放行這樣的人進來台灣？梁文傑在陸委會記者會指出，這個部分我們有在做檢討，但是這中間有個兩難。孫憲是利用所謂商務活動名義進來，現在對於中國人民來台的相關規定，因為兩岸商務活動頻繁，我方不想因為過度的審核，讓需要比較快速進行的商務活動受到耽擱。

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梁文傑說明，目前在商務活動部分，對商務人士來台有做一個簡化和快速流程處理，基本上只要經濟部審認後，大概就不會送到陸委會這邊。

梁文傑舉例，以去年來講，中國人士以商務活動來台大概7萬多人，這是經簡化快速的流程進來台灣。如果我方要把這個部分收緊，做全面性審核的話，可能無意中會阻礙到很多需要快速進行的商務活動，這部分是一個兩難，所以我們還在檢討看有沒有辦法改進。

媒體問及，孫憲來台的申請未經陸委會審核？當初申請文件有無說要去見國民黨的季麟連？梁文傑回應，完全沒有，因為是以商務活動名義來台，所以比較快速就進來了，也沒有正確的填報訊息。

梁文傑表示，起訴書裡面所講孫憲見了誰，在申請資料裡面是完全沒有的。對於幫忙申請的這家公司及孫憲這個人，以後都會做限制。

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