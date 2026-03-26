交保後曾要蔣萬安整頓都發局 應曉薇「賣慘」被裁定加保3千萬元

台北市議員應曉薇（中）出庭，右為女兒應佳妤。（記者塗建榮攝）

京華城案台北地院今宣判，其中台北市議員應曉薇被判刑15年6月。北院今下午進行訊問，應曉薇主張沒加保能力，強調自己不可能逃跑，盼能降保，卻被裁定加保3000萬元。回顧應曉薇過去行為，交保後竟公然在議會要市長蔣萬安「好好整頓都發局」，涉恐嚇證人，讓台北市都發局公務員相當害怕，如今面臨籌不出錢、恐要再進去的慘況。

北院今宣判柯文哲依違背職務收賄罪、公益侵占罪、背信罪，合併處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年、沈慶京依圖利罪判10年有期徒刑、應曉薇依違背職務收賄罪、洗錢罪判15年6月有期徒刑、眾望基金會董事長李文宗背信罪、公益侵占和違背職務收賄罪，判4年6月有期徒刑。

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北院隨即召開強制處分庭，包含柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等進行訊為，最終柯文哲維持7千萬元交保，沈慶京主張自己無逃亡想法，如今企業還面臨「趁我命、要我命」，身陷經營權危機，因此他沒必要逃亡，盼能降保。不過強制處分庭不採信，仍要求加保3000萬元。

至於應曉薇則主張沒有加保能力，強調她會在家照顧媽媽，不可能逃跑，也希望能降保，不過強制處分庭裁定再加保3000萬元。

台北市議會去年10月議會質詢時間，應曉薇談到自己因某案子被羈押禁見1年多，並告知蔣萬安她不再參加和市長的便當會；話鋒一轉，應曉薇提及，都委會是獨立單位，都發局是另一個單獨單位，竟有都委會人員指揮都發局人員在便當會偷錄影。

應曉薇說，都發局局長要再再監督，全台北市只有一個都發局，亂七八糟分成很多派，並暗諷同事，「謝謝很多議會同仁的落井下石，讓我更堅強，我真的好謝謝他們」，另一方面又哽咽地說，要感激國民黨台北市議員耿葳、李傅中武給的安慰，祝福台北市都很好。

最後，應曉薇向蔣萬安表示，「但我要再三提醒你，請你好好整頓都發局、政風室，不要讓政風處被我們嘲笑跟把風處一樣。」

應曉薇還在議場公然問都發局長簡瑟芳：「妳有沒有覺得我在施壓妳呀？」令現場都發局官員面面相覷，更擔心會期預算被應曉薇擋、修理。

由於京華城案有許多證人尚在都發局任職，台北地檢署認定應曉薇涉嫌恐嚇、騷擾證人，向台北地院遞狀，建請法官審酌應曉薇的具保處分是否足以取代羈押。台北地院臨時於去年10月16日11時要求應曉薇到庭，針對其在議會上意圖騷擾證人之情進行說明。但由於此案無人提告或告發，所以北檢最後未分案，北院僅當時把應曉薇找去進行約束。

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