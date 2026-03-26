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    首頁 > 政治

    率先揭京華城弊案！得知柯文哲重判鍾小平回應了

    2026/03/26 16:54 即時新聞／綜合報導
    國民黨台北市議員鍾小平。（資料照）

    國民黨台北市議員鍾小平。（資料照）

    京華城案、政治獻金案今（26日）一審宣判，前台北市長柯文哲合併判17年徒刑。當初第一個跳出來揭露此案，並赴北檢按鈴告發的國民黨台北市議員鍾小平，得知結果後表示，心情有較為輕鬆了一些。

    檢方起訴柯文哲違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，具體求刑28年半，案經台北地方法院審理1年多，今日下午2時30分宣判，將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。

    綜合媒體報導，消息曝光後，網上隨即湧現不少網友Tag鍾小平，期待他會有何回應。下午鍾小平接受記者訪問時就說，他心情有比較輕鬆了一些，就像是懸著的石頭放了下來。

    鍾小平也給法官高度評價，稱審判長過去本來就風評很好，「而且這次『捉大放小』，什麼叫『捉大』？（柯文哲）違背職務收賄判13年，這個判了，然後應曉薇那個幾千萬的錢流來流去也重判了。但是彭振聲判緩刑，一天都不用關，這個就是法外施仁，他（法官）覺得彭振聲被柯文哲壓迫。所以我覺得法律不外乎人情齁，這次不僅守住了法律的公正，然後『捉大放小』，有一些放（過）了，我認為是在人情之內。」

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