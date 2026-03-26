柯文哲收賄判17年震撼政壇 王婉諭：這次的判決是重新開始的起點

時代力量主席王婉諭。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案，一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，這次的判決，是重新開始的起點。強調，「時代力量會繼續堅持做對的事，因為我相信，善良的台灣人民，值得更好的選擇」。

王婉諭在臉書發文表示，「錢就像魔戒，套上去就拔不下來。」2014年，柯文哲在募款金額達到法定上限後，主動關閉帳戶、說出這句話。那時候的你可能因此相信：台灣政治要不一樣了。我們能擁有清廉、透明的政治，可以有一個把人民放在利益之前的選擇，可以有真正的第三勢力。「如果，當年你曾經這樣相信的話，那我想告訴你：這份相信，沒有錯」。

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王婉諭指出，今天柯文哲案一審宣判收賄、公益侵佔、背信有罪，合計判刑17年。他用了十多年建立的形象，在一夕之間崩塌。他口中的清廉、公開透明、把人民放在最前面，蕩然無存。但這些理念沒有錯，相信這些理念的人，也沒有錯。錯的，是背棄理念的人。

王婉諭續指，就像2024年之後，也有很多人相信，民眾黨會成為立法院的關鍵少數，把國家利益放在政黨利益之上，讓台灣繼續前進。但這兩年，我們看到的是什麼？

是他們動員群眾對抗司法，是攻擊檢察官，是把政治能量用在仇恨與對立上。在國會裡，一面倒地配合傅崐萁與國民黨，阻擋國防特別預算、卡住總預算。是他們遺忘人民的託付、拋下口中的理念，糟蹋了選民的期許。

王婉諭認為，有些人說，這次的判決，是第三勢力的終點。但對她來說，這是重新開始的起點。台灣的政治，太習慣把希望寄託在一個人身上。相信一個人的清廉，相信一個人的承諾，相信一個人可以帶來改變。所以，當那個人讓你失望，很多人也連同那些理念一起放棄。

可是，對的理念，不該跟著一個人的墮落一起消失。政治人物不是信仰。政治人物是你用來實現理念的工具。請不要因為一個人的失敗，就放棄你相信的事。她強調，「時代力量會繼續堅持做對的事，因為我相信，善良的台灣人民，值得更好的選擇」。

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