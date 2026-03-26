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    首頁 > 政治

    柯文哲判17年黃國昌喊「難以置信」 網灌爆狂酸：不要暗爽偷笑

    2026/03/26 16:52 即時新聞／綜合報導
    前台北市長柯文哲離開北院。（記者塗建榮攝）

    前台北市長柯文哲離開北院。（記者塗建榮攝）

    前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城案與政治獻金案，台北地院今（26）日依違背職務收賄、圖利、公益侵占及背信等罪，判處柯文哲合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，全案仍可上訴。對此，現任民眾黨主席黃國昌隨即發文表示「難以置信」，卻引來大批網友狂酸不要暗爽偷笑。

    黃國昌在臉書 發文坦言，當庭聽到柯文哲創黨主席一審宣判的結果後，難以置信，心情迄今難以平復。很抱歉在還沒有看到判決理由以前，沒有辦法向大家完整說明。他質疑，法院沒有認定柯文哲收受1500萬，卻把捐給台灣民眾黨的210萬當成賄款，「但問題是柯文哲根本不知道有捐210萬給台灣民眾黨，這到底是哪門子賄賂？簡直是太扯了！」

    黃國昌說強調，此時此刻更要打起精神，因為這條路還非常非常的漫長，「只要阿北沒有放棄，我們就不會放棄。更何況，我們在爭取的不只是柯文哲的清白，更是要挽救淪為民進黨禁臠的司法。我也在第一時間指示中央黨部全體同仁，全力協助柯家人，陪伴他們度過這一煎熬時刻。縱然身處雨中，我們必會盼到天晴。」

    然而，該則感性貼文下方卻湧入大批留言嘲諷，「心裡很爽吧，超速仔變大尾仔了」、「我怎麼覺得國昌老師是笑著打字啊」、「不要偷笑好嗎」、「我知道你想笑，但是不能笑出來！」、「最開心的不是你嗎？」、「注意嘴角不要比AK還難壓」、「太扯！柯文哲才判17年，司法不公啦！」、「支持國昌老師堅持參選新北市長為阿北復仇！」

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