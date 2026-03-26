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    首頁 > 政治

    柯文哲重判政治意圖明顯 彰化挺柯大將張雪如：將出現入黨潮有助選情

    2026/03/26 15:58 記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導
    柯文哲一審判17年，彰化挺柯大將張雪如強調對選情加分，將有入黨潮出現。（資料照）

    柯文哲一審判17年，彰化挺柯大將張雪如強調對選情加分，將有入黨潮出現。（資料照）

    針對前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案一審宣判，判刑17年、褫奪公權6年，民眾黨彰化縣黨部前主委、縣議員張雪如表示，支持者已經炸鍋，將會出現反撲動作，會出現入黨潮高峰，對選情加分。

    張雪如強調，她陪柯文哲出庭多次，她認為這次一審宣判的政治意圖太明顯，對支持者來說，完全相信柯文哲是清白的，因此，民意會反撲，將會帶動入黨潮，相信柯文哲的人，會用行動來表達對司法判決不公的不滿，全力做柯文哲的後盾。

    因此，張雪如強調，這次將會出現最大的反撲動作，就是讓入黨潮達到高峰，這對選舉來說，更是一大加分。支持者會因為對於判決結果產生憤怒，就會出現反撲，將會更加認真衝出選票來，這對於民眾黨的參選者或是選情來說，都是加分，完全不會受到影響。

    民眾黨彰化縣黨部強調，將化憤怒為力量，強化地方主體性來爭取民眾認同，基層選舉明天（27日）起領表登記！

    黨部表示，今天公告開放登記選區包括彰化市、員林市、永靖鄉、埔心鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉及花壇鄉等7地，預計提名基層代表共12席，將於3月27日到4月2日進行領表與登記作業，登記完成後，由黨部推薦小組進行評鑑，再進行溝通協條，沒有共識的話，再照評鑑分數排序決定提名，評分相同再以協調或表決來敲定人選。

    黨部強調，對於柯文哲一審判決結果深表遺憾與痛心，也支持柯文哲提出上訴，也呼籲各界能夠理性看待，地方黨部會化憤怒為力量，將以更扎實的基層經營，培育人才，爭取民眾認同。

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