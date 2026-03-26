京華城宣判》柯文哲一審判17年 法院外數百小草難過哽咽

前台北市長柯文哲一審被判刑17年，聚集在法院外的數百名支持者「小草」，大多難以接受、情緒激動，甚至有人難過到坐在路邊哽咽。（記者王冠仁攝）

前台北市長柯文哲因為涉入京華城弊案，台北地方法院今天下午判決，柯被判刑17年，消息一出，聚集在法院外的數百名支持者「小草」，大多難以接受、情緒激動，甚至有人難過到坐在路邊哽咽。

這些無法接受司法判決的小草，聚集在一起大喊「司法要正義、小草挺柯P」，「柯文哲清清白白」，甚至還有人大喊「賴清德下台」。

請繼續往下閱讀...

不少群眾難掩激動情緒，直說「柯文哲這麼認真做事的人」、「今日柯文哲，明日任何人」。也有小草表示，台灣詐騙氾濫，許多詐騙集團成員把人騙得傾家蕩產、家破人亡，也沒有被判到17年，直呼司法稱為政治打壓的工具。

台北地院今日下午2時30分宣判，將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。

柯文哲因為涉入京華城弊案，台北地方法院今天下午判決，數百名支持者「小草」聚集在法院外。（記者王冠仁攝）

無法接受司法判決的小草，聚集在一起大喊「司法要正義、小草挺柯P」，「柯文哲清清白白」，甚至還有人大喊「賴清德下台」。（記者王冠仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法