為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    考績法修正草案出爐！全面刪除分數 專案重賞「縮水」

    2026/03/25 08:22 記者鍾麗華／台北報導
    銓敘部預告「公務人員考績法」修正草案，考績法等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」，且全面刪除分數標準。（資料照）

    銓敘部預告「公務人員考績法」修正草案，考績法等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」，且全面刪除分數標準。（資料照）

    銓敘部23日預告「公務人員考績法」修正草案，考績法等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」，且全面刪除分數標準。同時刪除「專案考績」，將制度明確拆分為年底打考績的「工作考績」以及平時即時處理的「專案獎懲」，不過，專案重賞「縮水」，從過去的「晉敘加獎金」變成「只發獎金」。

    銓敘部長施能傑19日在立法院答詢時表示，將重訂考績法，等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」。銓敘部23日進一步預告績法修正草案。

    根據修正草案，考績等第與分數從「四級有分數」變「三級無分數」。過去分為甲、乙、丙、丁四個等次，且有明確的分數對應，例如甲等80分以上，不過修正後全面扁平化，縮減為「優秀」、「良好」及「未達良好」三個等次，並全面刪除分數標準。

    過去公務員有包含年終、另予及專案考績，平時的重大功過透過「專案考績」處理。但修正草案刪除「專案考績」，將制度明確拆分為年底打考績的「工作考績」，以及平時即時處理的「專案獎懲」。過去「專案考績」一次記二大功，並可晉本俸一級，給予一個月獎金。但「專案獎懲」一次記二大功改為發給「二個月獎金」，不再晉敘俸級。

    至於考核標準，從「銓敘機關訂定」變「各機關空白授權自訂」。現行考核細目由銓敘機關訂定為主，部分授權機關自訂。不過，未來考核項目限縮為「工作表現」及「服務態度」，但考核細目與權重全數授全數授權由各機關自己決定。汰劣退場機制，從「直接免職」變「增設半年改善期與律師陪同」。

    有公務員認為，這份草案不僅沒有解決過去輪流吃乙的弊病，反而是一部「拿掉分數保護傘、無限擴大長官人治權力」，核細目全數授權各機關長官自訂，在缺乏全國統一的客觀積點標準下，各機關長官將擁有絕對的自由心證。

    另名基層公務員擔心，未來極度稀缺的「優秀」名額勢必全被高階主管與核心幕僚壟斷，且草案賦予「優秀」等第極大的升遷紅利，卻沒有設立任何防壟斷機制，龐大的資源極易淪為高層私相授受的專屬獎品。高達八、九成的基層人員，將被強制塞進「良好（實質乙等）」的超級大鍋飯中，抹煞了實質的鑑別度。對此，人事總處已多次表示，將配合銓敘部研議，並持續蒐整各界意見適時提供建議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播