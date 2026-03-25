美國務次卿邀請！蕭美琴矽谷論壇錄影談話 聚焦台美國防產業夥伴關係

蕭美琴副總統以錄影方式於美國「國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum）年度研討會發表英文談話，以台灣的「安全現況」、「從展示到部署」、「打造創新的實體支柱」及「值得信賴的夥伴關係」等四個面向說明。（資料照）

蕭美琴副總統今（25）日上午（美東時間24日午間）以錄影方式於美國「國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum）年度研討會發表英文談話，以台灣的「安全現況」、「從展示到部署」、「打造創新的實體支柱」及「值得信賴的夥伴關係」等四個面向，闡述台灣如何在全球和平、科技領導力及民主韌性等領域付諸行動。

蕭美琴表示，首先要誠摯感謝國務次卿海柏格（Jacob Helberg）及國會山莊與矽谷論壇籌備團隊，再次邀請台灣參與這場至關重要的對話。

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她並說，我們的國防支出持續成長，並策略性聚焦於不對稱系統、自主平台、後勤支援及韌性建構。同時看到各項深化台美合作的新倡議接連提出，我們深感振奮。例如，美國《國防授權法》（NDAA）新增條款，支持雙方共同開發無人機（UAS）與反制無人機（Counter-UAS）系統的能力，象徵雙方已從傳統的「買賣關係」，轉為真正的「國防產業夥伴關係」。為台灣開啟一條超越商業交易的路徑，使我國的產業體系能與分散式且具韌性的生產鏈接軌。

蕭副總統認為，若無基礎設施及健全政策的引導，創新便難以發揮規模效應。因此，我們正積極投入各類測試設施與銜接機制的建置，致力將研發成果轉化為實務應用。同時，亦致力使我們的安全標準與美國的要求接軌。今年1月，台灣工業技術研究院與美國國際無人系統協會（AUVSI）建立合作關係，成為首個獲得授權可依據「綠色無人機」（Green UAS）計畫認證無人機的非美國機構。

此外，我們正導入並擴大「網路安全成熟度模型認證」（CMMC）流程，協助國防產業廠商符合最高資安標準。同時，我們的民間企業也率先制定全球半導體製造設備資安標準（SEMI E187），以確保全球科技製造供應鏈的完整性。在更宏觀積極的戰略層面上，台灣政府已啟動「AI新十大建設」，其中的AI機器人技術，將確保AI不只侷限於數據中心，更能轉化為可部署的實體系統。

蕭美琴並指，這些努力將使台灣與美國產業無縫對接，滿足全球對安全零組件與系統日益增長的大規模需求。與此同時，台灣已承諾民間企業將自主赴美投資2500億美元，以及由政府提供信用保證，以擴大美國境內的先進半導體與AI製造規模。為此，我們期待參與美國領導的「矽盛世」（Pax Silica）宣言，並與理念相近的夥伴攜手推進全球 AI 基礎建設。

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