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    首頁 > 政治

    風電業者聲東擊西 澎湖西嶼鄉民大反彈

    2026/03/24 18:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    西嶼風能計劃被西嶼村民反彈，又傳出捲土重來。（記者劉禹慶攝）

    西嶼風能計劃被西嶼村民反彈，又傳出捲土重來。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣西嶼鄉再度出現陸域風機開發規劃，31日在澎湖海洋地質公園中心舉行說明會，舊案重提引發西嶼鄉民大反彈。西嶼鄉長李添進指稱同一日在西嶼山麗山莊舉行另一場聲東擊西，同時未行文西嶼鄉公所。2位議員參選人李家萱、許國文也表達反對，號召支持者前往會場抗議。

    西嶼鄉民代表李家萱表示，4月9日預計有2項風機開發申請案進行上網公告，分別為「精繼建置陸域風機開發計畫」及「順日光建置陸域風機開發計畫」，顯示相關開發程序已進入對外公告前的關鍵階段。2案雖以不同公司名義提出，但在開發區位、型態及規模上具有高度一致性，合計最多達49支陸域風機。此一量體已非零星設置，而是涉及整體環境與生活條件的重大改變。

    李家萱指出，目前地方對於實際設置位置、密度配置及整體影響，仍未被充分說明，但相關程序已持續往前推進，形成資訊與決策之間的落差，地方只能被動承受。此外，針對3月31日將舉行公開說明會，李家萱與許國文表示，這不只是程序會議，而是地方表達立場的關鍵時刻，呼籲鄉親站出來，明確表達反對設置的態度，共同守住西嶼的生活環境與承受界線。

    西嶼鄉長李添進表示，業者欲聲東擊西！3月31日竟同時間在西嶼鄉山麗山莊，舉辦另一場風車說明會，且並未行文通知西嶼鄉公所和鄉代表會，鄉長李添進得知消息十分氣憤表示，業者的如果小偷般的做法只會讓民眾對其更加不恥。

    風能發電業者不死心，聲東擊西同日舉行二場。（記者劉禹慶攝）

    風能發電業者不死心，聲東擊西同日舉行二場。（記者劉禹慶攝）

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