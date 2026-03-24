拿柯700萬？李貞秀爆料高虹安喊提告 卓冠廷：一級爆破士

民眾黨立委李貞秀。（記者塗建榮攝）

民眾黨中配李貞秀立委身分問題爭議持續，昨深夜李貞秀開直播落淚抱怨鍾小平是壞人，更在直播中爆出「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元」，掀起大量討論，有網友稱「民眾黨的焦土政策？」高虹安今日緊急發佈聲明稱「子虛烏有並非事實，若有必要，願意去法院作證」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷笑稱，李貞秀真是堪比鍾小平的「一級爆破士」。

卓冠廷發文打趣地說，「李貞秀真是堪比鍾小平的『一級爆破士』。」

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網友看到貼文後相繼留言，有人說「特級爆破士」、「這劇情真是難看到好好看」、「真的是焦土策略欸，自己人也燒」、「支持高虹安提告『李針嗅』維護自己權利」。

國民黨台北市議員鍾小平曾發言指稱罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮的連署名冊來自青工會，引發黨內青工會2025年4月1日澄清此一說法毫無根據，並非事實，隨後鍾小平改口表示已跟青工會總會長溝通表達歉意。

另，高虹安今天（24日）一早透過市府新聞單位發布聲明影片，高虹安說，無論是外界傳聞中 Excel 裡的「500」，還是李貞秀所稱法院內聽到的「700」，都是子虛烏有、並非事實，她未曾收到過。

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