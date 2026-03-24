李貞秀驚爆高虹安拿了柯文哲700萬 網友嚇傻：民眾黨的焦土政策？

李貞秀昨晚開直播直指鍾小平造謠，不過她在直播中意外扯出「高虹安拿了柯文哲700萬」，引發輿論熱議。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，因國民黨議員鍾小平日前自爆他的「中配樁腳」成功放棄中國籍，李貞秀為此批評鍾是「狗」。李貞秀昨晚開直播直指鍾小平造謠，不過她在直播中意外扯出「高虹安拿了柯文哲700萬」，引發輿論熱議。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）與網紅「四叉貓」紛紛為此發文討論。

吳靜怡在Threads貼出李貞秀影片內容，李貞秀聲稱：「還有說邱佩琳跟謝國樑他媽媽拿的那些錢，這裡兩百萬兩百萬，總共那個幾百萬，大家想一下，光新竹市長高虹安一個人就拿了700萬，我也是去聽庭訊才知道高虹安拿了我們柯文哲700萬。」

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，李貞秀直指高虹安拿了700萬，恐怕將引爆政治獻金案外案，吳認為，民眾黨應該不只高虹安拿了700萬，一定有更多人拿了柯文哲的現金，陳智菡行銷宣傳費用都沒拿嗎？網軍側翼媒體的錢又是哪裡來？吳靜怡表示，如果小草要拯救柯文哲，就是叫拿錢的人把錢吐出來，畢竟阿北都沒有把錢放自己口袋，吐出來越多，阿北判刑就會越輕，想要清清白白，就是誰拿走了柯文哲的錢，全部都拿出來！吳靜怡也諷刺地說：「大查帳才能救柯文哲，小草，要清醒！其他人不清不白，阿北就沒有清清白白。」

四叉貓也對此質疑：「高虹安跟柯文哲拿了700萬元，請問有入政治專戶嗎？還是直接放私人口袋？放專戶的話為什麼我們查不到這筆錢？只能說高虹安不是普通厲害，還可以從柯文哲身上挖錢出來。」

許多網友也在兩人的貼文底下熱議：「挖土姬不是只挖土。」、「網內互打！」、「不知道佩琪知不知道這件事～柯文哲拿錢給其他女人。」、「700萬！阿北要騎兩次飛輪還不夠賺回來。」、「佩琪除了不知道丈夫犯了什麼罪外，知道丈夫給這700萬的事嗎？」、「哇….果真，民眾堂的焦土政策！直接網內互打。」、「阿北都焦土政策發揮了！」、「酷耶自爆了，不愧是焦土戰的核心。」

相關新聞:

李貞秀直播爆「高虹安拿了柯文哲700萬」 高急發聲明

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法