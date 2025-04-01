鍾小平稱連署名冊來自青工會 國民黨全國青工總會聲明：毫無根據

針對國民黨台北市議員鍾小平日前發言指稱罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮的連署名冊來自青工會，國民黨全國青工總會今日聲明澄清此一說法毫無根據，並非事實。（資料照）

2025/04/01 20:35

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨台北市議員鍾小平日前發言指稱罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮的連署名冊來自青工會，國民黨全國青工總會今日聲明澄清此一說法毫無根據，並非事實，並向鍾小平喊話，「青工會不是您政治鬥爭的棋子，您的此次發言已經傷害了青工會乃至整個國民黨，希望您未來能夠謹慎發言，不要再內鬥自己人。」

這份聲明由國民黨中常委、全國青工會總會長鄭任宗署名，呼籲黨內同志以理性態度看待歧見，團結一致，聚焦真正的改革方向與社會期待，面對民進黨執政帶來的挑戰，黨內需要彼此信任、同舟共濟，匯聚力量，走得更遠，為國民黨爭取人民的認同與支持。

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聲明還說，國民黨青工會作為國民黨青年參與的重要平台，長期深耕基層、積極投入公共事務，肩負凝聚青年世代、推動改革與創新的責任，始終是國民黨青年力量的重要支柱，「我們不願見到多年來的努力，因毫無根據的謠言而被抹煞或誤解。」

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