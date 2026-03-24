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    首頁 > 政治

    李貞秀直播爆「高虹安拿了柯文哲700萬」 高急發聲明

    2026/03/24 11:02 記者洪美秀／新竹報導
    中國籍配偶李貞秀在直播爆新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，對此，高虹安也發緊急聲明。（記者洪美秀翻攝）

    中國籍配偶李貞秀在直播爆新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，對此，高虹安也發緊急聲明。（記者洪美秀翻攝）

    中國籍配偶李貞秀昨晚在直播中，除對她稱國民黨鍾小平是狗不是人引來外界罵聲外，更在直播中爆出「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元」，高虹安今天一早透過市府新聞單位發布聲明影片，高虹安說，無論是外界傳聞中 Excel 裡的 「500」，還是李貞秀所稱法院內聽到的「700」，都是子虛烏有、並非事實，她未曾收到過。

    高虹安提到，民眾黨對她選舉的贊助，是依法撥付的政治獻金，有匯款紀錄並如實申報，也經過監察院查核，網路上公開紀錄就可以查詢到。如果有必要，她願意去法院作證，公開說明，至於未經查證、惡意誹謗的言論，也希望放話者自重。

    高虹安雖發聲明自清，仍引發新竹政壇議論，尤其高虹安涉貪助理費案件仍未定讞，也給高虹安帶來負面觀感的政治效應。

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    中國籍配偶李貞秀在直播爆新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，對此，高虹安也發緊急聲明。（擷取自網路貼文）

    中國籍配偶李貞秀在直播爆新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，對此，高虹安也發緊急聲明。（擷取自網路貼文）

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