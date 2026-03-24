會不副署在野黨版軍購條例？ 卓榮泰：全力爭取國會通過政院版

行政院長卓榮泰（左二）今在立法院會備詢前受訪，行政院副院長鄭麗君（右二）、行政院秘書長張惇涵（左一）也陪同至立院。（記者陳逸寬攝）

立法院外交及國防委員會、財政委員會昨聯席審議國防特別條例草案，和民眾黨團、國民黨團版併案審查。儘管國防部長顧立雄闡明美方不會接受國民黨團3800億版本，但在野人數占優情況下仍有不通過政院版可能；對此，行政院長卓榮泰重申，政院版草案是現有三版本中最完整且必備的規劃，因此會全面爭取該版草案通過審查。

立法院外交及國防委員會、財政委員會本週舉行聯席會議，併案審查行政院版（8年新台幣1.25兆）、民眾黨團（4000億元）及國民黨團（3800億元+N）版國防特別條例草案，而在昨（23）日進行條例草案詢答後，聯席會議將於明（25）、後（26）天進行逐條審查。

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立法院今繼續進行施政總質詢，卓榮泰今在立院議場外受訪，媒體詢問，若政院版國防軍購特別條例草案不獲通過，是否可能以不副署或聲請釋憲等手段來回應？

對此，卓雖未正面回應問題，但仍強調將全力推動政院版草案通過審查。他表示，政府現與國會、立委、社會強烈說明，通過政院版1.25兆元全套、完整且必備的特別條例及預算，才是國家未來發展的重點。

卓揆：若國會通過行政院版本 「就沒有其他問題了」

卓重申，若國會最終支持並通過行政院版本，則大家都會非常順利地往前進，「就沒有其他的問題了」。

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