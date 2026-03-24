為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    會不副署在野黨版軍購條例？ 卓榮泰：全力爭取國會通過政院版

    2026/03/24 11:01 記者陳治程／台北報導
    行政院長卓榮泰（左二）今在立法院會備詢前受訪，行政院副院長鄭麗君（右二）、行政院秘書長張惇涵（左一）也陪同至立院。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰（左二）今在立法院會備詢前受訪，行政院副院長鄭麗君（右二）、行政院秘書長張惇涵（左一）也陪同至立院。（記者陳逸寬攝）

    立法院外交及國防委員會、財政委員會昨聯席審議國防特別條例草案，和民眾黨團、國民黨團版併案審查。儘管國防部長顧立雄闡明美方不會接受國民黨團3800億版本，但在野人數占優情況下仍有不通過政院版可能；對此，行政院長卓榮泰重申，政院版草案是現有三版本中最完整且必備的規劃，因此會全面爭取該版草案通過審查。

    立法院外交及國防委員會、財政委員會本週舉行聯席會議，併案審查行政院版（8年新台幣1.25兆）、民眾黨團（4000億元）及國民黨團（3800億元+N）版國防特別條例草案，而在昨（23）日進行條例草案詢答後，聯席會議將於明（25）、後（26）天進行逐條審查。

    立法院今繼續進行施政總質詢，卓榮泰今在立院議場外受訪，媒體詢問，若政院版國防軍購特別條例草案不獲通過，是否可能以不副署或聲請釋憲等手段來回應？

    對此，卓雖未正面回應問題，但仍強調將全力推動政院版草案通過審查。他表示，政府現與國會、立委、社會強烈說明，通過政院版1.25兆元全套、完整且必備的特別條例及預算，才是國家未來發展的重點。

    卓揆：若國會通過行政院版本 「就沒有其他問題了」

    卓重申，若國會最終支持並通過行政院版本，則大家都會非常順利地往前進，「就沒有其他的問題了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播