為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中配李貞秀採「聯合質詢」戰陸委會 綠委質疑合法掩護非法

    2026/03/23 10:09 記者陳鈺馥／台北報導
    民眾黨今日在立法院內政委員會改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍（左）、陳昭姿（右）、李貞秀（中）3人共同上台。（記者方賓照攝）

    民眾黨今日在立法院內政委員會改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍（左）、陳昭姿（右）、李貞秀（中）3人共同上台。（記者方賓照攝）

    中配李貞秀仍未放棄中國籍，被認定立委參選資格有問題，陸委會表明李女不具備質詢官員的權利。民眾黨今日在立法院內政委員會改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台，要求質詢陸委會主委邱垂正，民進黨當場不滿抗議，雙方僵持不下，召委宣布暫時休息。

    李貞秀上週對著空氣質詢5分鐘後，今日再度在立法院內政委員會登場，她與陳清龍、陳昭姿想採用聯合質詢方式，隨即被民進黨立委王美惠打斷。王美惠指出，有史以來，立法院內政委員會沒有人用聯合質詢，應該一個人質詢，不要改變和諧的方式，她在內委會6年來，從沒有看過這種方式。

    會議主席廖先翔說，這是個別委員權益。民進黨立委張宏陸痛批，你來內政委員會第一天當召委，就要破壞規則，之前朝野協商也沒說可以聯合質詢，此事茲事體大，應該宣布休息一下；李貞秀隨即插話，「根據立法委員職權行使法...」。張宏陸則回嗆，你還不能講話啦

    無黨籍立委高金素梅力挺李貞秀說，立法院長韓國瑜已經宣告應尊重立法委員的職權，所以應尊重李貞秀的質詢權，讓議事氣氛和諧；在廖先翔宣布暫時休息後，王美惠質疑說，民眾黨此舉根本是「合法掩護非法」。民進黨立委黃捷痛批，為何要護航有雙重國籍的人。

    民眾黨由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台，要求質詢陸委會主委邱垂正，民進黨當場不滿抗議，雙方僵持不下，召委宣布暫時休息。（記者方賓照攝）

    民眾黨由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台，要求質詢陸委會主委邱垂正，民進黨當場不滿抗議，雙方僵持不下，召委宣布暫時休息。（記者方賓照攝）

    李貞秀上週對著空氣質詢5分鐘後，民眾黨今天改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台欲質詢陸委會主委邱垂正。（資料照）

    李貞秀上週對著空氣質詢5分鐘後，民眾黨今天改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台欲質詢陸委會主委邱垂正。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播