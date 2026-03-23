中配李貞秀採「聯合質詢」戰陸委會 綠委質疑合法掩護非法

民眾黨今日在立法院內政委員會改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍（左）、陳昭姿（右）、李貞秀（中）3人共同上台。（記者方賓照攝）

中配李貞秀仍未放棄中國籍，被認定立委參選資格有問題，陸委會表明李女不具備質詢官員的權利。民眾黨今日在立法院內政委員會改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台，要求質詢陸委會主委邱垂正，民進黨當場不滿抗議，雙方僵持不下，召委宣布暫時休息。

李貞秀上週對著空氣質詢5分鐘後，今日再度在立法院內政委員會登場，她與陳清龍、陳昭姿想採用聯合質詢方式，隨即被民進黨立委王美惠打斷。王美惠指出，有史以來，立法院內政委員會沒有人用聯合質詢，應該一個人質詢，不要改變和諧的方式，她在內委會6年來，從沒有看過這種方式。

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會議主席廖先翔說，這是個別委員權益。民進黨立委張宏陸痛批，你來內政委員會第一天當召委，就要破壞規則，之前朝野協商也沒說可以聯合質詢，此事茲事體大，應該宣布休息一下；李貞秀隨即插話，「根據立法委員職權行使法...」。張宏陸則回嗆，你還不能講話啦

無黨籍立委高金素梅力挺李貞秀說，立法院長韓國瑜已經宣告應尊重立法委員的職權，所以應尊重李貞秀的質詢權，讓議事氣氛和諧；在廖先翔宣布暫時休息後，王美惠質疑說，民眾黨此舉根本是「合法掩護非法」。民進黨立委黃捷痛批，為何要護航有雙重國籍的人。

民眾黨由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台，要求質詢陸委會主委邱垂正，民進黨當場不滿抗議，雙方僵持不下，召委宣布暫時休息。（記者方賓照攝）

李貞秀上週對著空氣質詢5分鐘後，民眾黨今天改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台欲質詢陸委會主委邱垂正。（資料照）

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