李孝亮加權100％若「正常選」很有機會出線 鍾小平：建議現在就放棄國籍

台北市議員鍾小平。（資料照）

國民黨台北市議員今（23）起分階段初選領表登記，第五選區（中正萬華）列第二波，4月7、8日領表，4月7至9日登記，但黨內鬥爭似已悄悄提前開打，35歲中正萬華議員擬參選人李孝亮昨（22）坦承具有雙重國籍且尚未當兵，爭取同選區提名的前萬華區黨部主委周世雄質疑，「有事推給黨，國籍選外國，當兵我不要」，這不是負責任的態度。現任議員鍾小平受訪說，有建議李現在就放棄國籍，但也呼籲自己人「別殺到刀刀見骨。」

周世雄表示，「有事推給擋，國籍選外國，當兵我不要。」這種好處都要、義務不要的邏輯，充分展現政治投機性格，這不是負責任的態度，而是把制度當作操作的工具。上次情勒黨部不懲處你（指李孝亮），這次難道還要情勒全民，讓你可以雙重國籍不當兵嗎？

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國民黨為鼓勵新人及青年參政，首度參選新人民調加權30%、35歲以下青年初選民調再累計加權70%，鍾小平說，在加權100%的情況下，李孝亮如果「正常選」很有機會出線，如今冒出雙重國籍、尚未當兵，折損多少尚待觀察，但會是他提名的變數，「本來是比較穩定的，現在可能變得比較不穩。」

鍾小平指出，他有建議李孝亮現在就放棄國籍，孤注一擲去拚，反而具有加分作用，但李可能會等當選完才放棄，那就變成勉強手法，觀感不佳。

對於初選時間爆出此等爭議，外界認為是黨內互打，鍾小平說，國民黨還是要團結，「初選別殺到刀刀見骨！」

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