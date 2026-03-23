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    百果山命案大逆轉！ 兇嫌不滿死者餵姪子毒品 撂人凌虐致死

    2026/03/23 10:39 記者顏宏駿／彰化報導
    警方上門逮兇嫌吳男。（警方提供）

    警方上門逮兇嫌吳男。（警方提供）

    大逆轉！彰化縣百果山產業道路發生一虐殺命案，死者湯男（32歲）臉皮被剝掉、雙眼被挖出，陳屍路邊，原本傳出是「毒品黑吃黑」引發的殺機，但警方調查作案的張男（57歲）、吳男（49歲）都不是販毒集團，只因張男懷疑死者餵食毒品給他的姪子，20日凌晨撂人到湯男台中的住處押人帶回百果山人煙稀少的地方教訓，進而凌虐致死。

    據悉，施暴的一夥人都不務正業，窮到「沒錢買毒」，並非外傳的「毒品黑吃黑」。案件起因3萬元交保的黃男，跟死者往來密切，案發前向舅舅張男抱怨湯男疑似對他餵毒，黃把一肚子委曲傾洩給舅舅和舅媽，舅舅撂人找湯男算帳，其中包括在押的吳男。

    一夥人20日凌晨2點到台中逢甲商圈把湯男押走，先在埔心鄉繞行，天亮後車子開往百果山的產業道路，雙方發生激烈爭吵，一夥人在產業道路旁對湯男施虐，其中張男持刀朝湯男心臟刺一刀，吳男也對湯男痛毆，另外黃男和張男的妻子吳女也在現場，但兩人都沒有動手，檢諭令3萬元交保。至於為何把死者的臉皮削掉、挖出眼珠，犯嫌等人均未交代究竟誰所為。

    究竟死者是死後被毀容、挖眼珠，還是生前遭凌遲，慢慢削臉皮、挖眼珠，成為檢警目前急欲釐清的重點。

    據指出，這群人「都不是販毒或吸毒的人」，只是不滿湯男用毒品餵食他人，因而引發殺機，但檢警也不排除，此說詞是為了「避重就輕」，把部分責任推給死者，而究竟雙方有何深仇大恨，可以讓兇嫌削臉皮、挖眼珠，警方持續釐清。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方21日逮捕兇嫌吳男畫面。（警方提供）

    警方21日逮捕兇嫌吳男畫面。（警方提供）

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