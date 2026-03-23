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    首頁 > 政治

    卓揆要民眾跟中油說謝謝 國民黨：油價政策本就是政府職責所在

    2026/03/23 10:24 記者林欣漢／台北報導
    國民黨中央黨部。（資料照）

    國民黨中央黨部。（資料照）

    台灣中油昨宣布，自今日凌晨零時起，汽油每公升調整1.8元、柴油每公升調漲1.4元。行政院長卓榮泰表示，若依國際油價原本應漲15元，這次僅漲1.8元，等於中油吸收了大筆成本，民眾經過加油站，要跟中油說聲謝謝。國民黨今日表示，油價政策本就是政府職責所在，民眾繳稅供養國家運作，如今卻被要求在加油時心懷感恩，令人啼笑皆非，難道人民加個油，還要先鞠躬致意、說聲「謝主隆恩」嗎？

    國民黨指出，政府宣稱「原本要漲15元、實際只漲1.8元」，講得彷彿全民中了頭獎，但問題是，那「被吸收的13.2元」並沒有消失，而是轉進中油帳上，最終仍由全民埋單。簡單說，今天不收的錢，改天還是會用別的形式回來收，這種「先幫你墊、之後再算帳」的操作，竟然還要人民心懷感激，未免太過諷刺。

    國民黨進一步表示，若照卓榮泰的邏輯，未來電價沒一次漲到位，是不是也要向台電道謝？水價稍微壓低，是不是洗澡前也要先致意？政府把基本施政責任包裝成恩惠，甚至要求人民回報情緒價值，這種思維才是真正讓人「油門踩不下去」的原因。

    國民黨批評，行政院不思檢討能源政策失衡，導致對國際油價高度敏感，反而用「政府幫你擋下來」的說法自我表功，甚至進一步要求人民「說謝謝」，不僅失言，更顯示執政團隊已與民間感受脫節。人民面對的是物價上漲、生活壓力，而不是一場需要鼓掌的政績發表會。

    國民黨強調，穩定油價與民生，本就是政府應盡之責，而非可以對人民邀功請賞的施政成果。與其要求民眾在加油時心存感激，不如誠實面對能源政策問題，提出長期穩定供應與價格機制，才是讓人民真正「不用一直說謝謝」的正辦。

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