網讚蔡英文太活網「快跟不上」 連「我給ㄅ級分」都知道

前總統蔡英文在社群上頻繁與網友互動，發文常使用許多網路用語，頻被網友稱讚有夠「活網」，近日她到東吳大學演講後與學生合照，事後還在網路稱讚網友照片「你的拍照技術，我給ㄅ級分」，這番回應再度引發網路熱議。（資料照，蔡英文辦公室提供；圖擷自Threads、IG，本報合成）

前總統蔡英文卸任後，在社群上頻繁與網友互動，發文常使用許多網路用語，頻被網友稱讚有夠「活網」，近日她到東吳大學演講後與學生合照，事後還在網路稱讚網友照片「你的拍照技術，我給ㄅ級分」，這番回應再度引發網路熱議，網友紛紛直呼「總統你太活網了吧！」、「我居然看了這篇才學到，我的活網程度輸給退休總統」，也有不少網友笑喊「不要整天滑手機」。

前總統蔡英文19日下午受邀到東吳大學開講，許多東吳學生與民眾陸續分享在演講禮堂外，近距離迎接蔡英文、甚至有幸運兒與她一起手比愛心等互動畫面，蔡英文事後也貼出2張大合照，吸引逾47萬人次瀏覽，網友紛紛直呼，很羨慕獲得總統級「飯撒」（ファンサ，日本追星族用語，指粉絲服務）的學生們。

請繼續往下閱讀...

不過當天除了在自身帳號貼文，小英也有到網友PO出的側拍照下留言稱「你的拍照技術，我給ㄅ級分」，這番回應再度引發網友暴動，紛紛留言表示「有夠活，我居然不知道」、「ㄅㄆㄇ評級也刷到過 這太活了喔」、「我們的網路用語 ，竟然是追著小英總統的車尾燈跑」、「為什麼連ㄅ級分都會了」，也有不少網友笑稱「螢幕使用時間截圖交出來！活網仔！」、「太閒的話就給我出來選總統，不要整天滑手機」。

眼見有些網友不了解何謂「ㄅ級分」，有熱心網友就轉貼原始出處，表示是來自網紅李怡蓁的一段「ㄅㄆㄇㄈㄦ級分評分系統」短影片，該片原本是在14日才發布在社群上，不料19日時就被蔡英文拿來「現學現用」。

這也「驚動」始作俑者李怡蓁，並為此再度拍一段影片驚喜回應「小英看過我影片？WHAT？我爆掉、太神奇了這是夢嗎」，她也強調最初發明的不是她而是另一名YouTuber「金童」發明的，而在李怡蓁的新影片下方小英也再度現身留言「你努力學英文，我也給ㄅ級分」，再度引來近萬網友按讚，直呼「小英來了」、「立刻出現！」、「不敢相信！！是不是網路成癮了」，也有網友稱「妳如果出來再選一次總統我就給你100個ㄅ級分」。

蔡英文19日下午受邀到東吳大學開講，事後小英也有到網友PO出的側拍照下留言稱「你的拍照技術，我給ㄅ級分」，這番回應再度引發網友暴動。（圖擷自threads、IG，本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法