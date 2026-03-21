318學運12週年 顏擇雅：成功守住台灣經濟獨立底線

318太陽花學運邁入12週年。（資料照）

318太陽花學運邁入12週年，這場社會運動至今仍引發各界對兩岸關係與本土意識的深刻反思。對此，作家顏擇雅今日回顧指出，318學運爆發於台灣自信心最低潮的時刻，其核心意義不在於塑造「天然獨」，而是成功守住了台灣的「經濟獨立」底線。

顏擇雅發文提及，回顧台灣史，自退出聯合國後，台海情勢雖在80年代因「錢淹腳目」與90年代民主化一度樂觀，「但到了2000年台商台資大舉西進，2014變成反對西進就是怕競爭，就是不敢大膽走出去，兩岸統合論聲音越來越大，彷彿台灣已沒必要堅持經濟獨立，政治失去獨立也是遲早，318正是在此刻發生」。

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她強調：「318最大意義就是把經濟獨立這條底線守住」。

針對中共、部分輿論將學運解讀為年輕世代「天然獨」，她直言這是「想太多」。從學運4年後的「韓流」崛起，再來是抖音、小紅書的流行，儘管香港前車之鑑下，「抗中保台」卻仍有負面意義，證明「天然獨」佔比有限。

她認為，唯一不變的社會共識是台灣人對「經濟獨立」的堅持，而這也成為中共操作「疑美論」與認知戰的切入點。

值得關注的是，當年學運核心參與者黃國昌、只能算「搭便車」的柯文哲，在12年間形象快速崩壞。顏擇雅坦言，這是件「『好事』，可以讓綠營基層更成熟，不要看到暫時的鎂光燈焦點就以為台灣獨立有望」，同時相信不少綠營金主都曾為這2人掏腰包，捐出大筆錢，笑稱就當作「花錢買教訓」、「我們就是一起成長，讓我們以此共勉」。

太陽花學運，反服貿抗議海報。（資料照）

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