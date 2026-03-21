核二、核三具重啟條件 賴清德：「準備重啟計畫」月底送核安會審

總統賴清德今（21日）出席中部磐石會活動，致詞時談及核二、核三廠都已於月底前簽好合約。（記者廖耀東攝）

總統賴清德今天在磐石會長交接典禮上表示，面對中東戰火的能源危機，目前能源儲油已超過100天，天然氣12至14天，油氣到4月都沒問題，5月只差一點，6月份美國的油氣就會來到台灣；另外，立法院通過《核管法》後，政府要依法行政，經濟部經審慎評估後回文給台電公司，表達核二、核三廠具備重啟運轉條件，「現在，台灣電力公司已經在準備重啟的程序當中，大概這個月底就會把重啟計畫送到核安會去審議。」

磐石會今天舉行第28屆、第29屆會長交接典禮，巨大集團董事長劉湧昌正式交棒給台數科董事長廖紫岑；總統賴清德致詞表示，台灣今年要面臨一些問題，首先是關稅問題，原本台灣與美國已談好對等關稅15％不疊加，但因美國聯邦最高法院撤銷了川普課徵對等關稅的法律基礎，改用301條在進行各種調查，要妥善去面對，政府有信心，也已經做好準備。

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對於中東戰火所造成全球能源問題，賴清德表示，這個戰火會持續多久不得而知， 但是我們一定要做最好的準備，在石油方面，台灣有法定的儲備油是大約90天，目前已經超過100天了，這是沒有問題。

至於天然氣，賴清德表示，法定儲備油儲氣是11天，台灣大概是12到14天左右，所以這部分是沒有問題，油氣在4月這個都沒有問題，5月就差一點點以上，那6月份美國的油氣就會來到台灣。

賴清德進一步提到，核三廠合作廠商是西屋公司，目前台電公司已跟西屋公司簽約，未來會做自我安全檢查；核二廠跟美國奇異公司合作，目前也已經簽約，後續一樣就核二廠機組進行自我安全審查。審查完之後，同樣要送到核安會去審查。

對於水情問題，賴清德指出今年冬雨是75年來最少的 ，而過去8年前瞻基礎建設打造的「珍珠串」計畫已發揮成效，透過水庫間的聯通管網實現跨區域供水，確保產業用水正常運作。

對於國際政局，賴清德表示，面對地緣政治的壓力，但是台灣不能放棄理想，不能夠走最終路，政治絕對不能走最終路，經濟上走最終路也沒有好處。

核二廠。（資料照）

核三廠。（資料照）

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