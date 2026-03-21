為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    核二核三重啟？ 賴清德：審查是否安全、廢核料如何處理及社會有無共識

    2026/03/21 14:35 記者蘇金鳳／台中報導
    賴清德說，核二及核三重啟三月底送核安會審議（記者廖耀東攝）

    賴清德說，核二及核三重啟三月底送核安會審議（記者廖耀東攝）

    總統賴清德今天表示，3月底就要把核二及核三的重啟計畫送到核安會審議，台電已跟二個核電廠的合作廠商簽約，要求進行自我的安全檢查，除了由核安會審議已運行40年又再延長安不安全外，還要了解核廢料如何處理?另一個就是要社會民意，溝通情況如何?

    賴清德今天參加磐石會的新舊任會長交接，他表示，很多朋友都建議電力要多元使用，立法院通過核管法，國家要依法行政，台灣電力公司已行文請示經濟部主管機關，核一廠、核二廠、核三廠哪一個廠具備了重新啟動運轉的條件？經濟部經過審慎的評估之後，回給台電的公文是核二廠跟核三廠具備重啟的條件，台電已經在準備重啟程序，3月底就會把重啟計畫送到核安會審議。

    賴清德表示，核三廠合作的廠商是西屋公司，因為最初核三廠合作的廠商西屋公司，核二廠則是跟奇異公司，台電已跟西屋及奇異公司簽約，都需要對基礎進行自我安全檢查，核能基礎如果在使用的話，它的安全到底夠不夠?所以目前已經簽約，會做自我的安全檢查，同樣要送核安會審查。

    賴清德進一步說明，核安會審查大概有幾個標準，第一個就是到底安不安全，這個基礎已經運行了40年，又再延長到底安不安全？第二個就是說那核廢料怎麼處理那，另外一個是政治上做決定，就是說社會的民意，溝通的情況怎麼樣，社會有無共識？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播