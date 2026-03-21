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    首頁 > 國際

    威脅「全世界」都不安全！ 伊朗揚言攻擊全球觀光景點

    2026/03/21 12:30 即時新聞／綜合報導
    美國和以色列聯手對黎巴嫩發動空襲，圖中背景為貝魯特國際機場。（法新社）

    美國和以色列聯手對黎巴嫩發動空襲，圖中背景為貝魯特國際機場。（法新社）

    美國和以色列聯手攻擊伊朗，在戰事持續3週後，伊朗方面仍態度強硬，竟揚言將對全球各地的觀光景點發動攻擊，聲稱全球的「公園、休閒區與觀光勝地」對伊朗的敵人而言將不再安全，這番說法讓外界擔憂，在美國及以色列以外的地區也可能遭殃。

    據外媒報導，伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）20日透過國營電視台聲稱，「從現在起，根據我們掌握關於你們的情報，即使是全世界各地的公園、遊樂區和旅遊景點，對你們來說都不再安全。」由於這番警告正值全美各地展開春假，消息一出引發國際社會高度關注。

    針對美國及以色列方面聲稱，伊朗軍事力量已在連續空襲下遭到摧毀，伊朗革命衛隊提出反駁，發言人奈尼（Ali Mohammad Naini）表示，即使正逢戰時，伊朗仍在持續製造飛彈，且庫存沒有任何問題。他還聲稱，伊朗無意快速結束戰爭，人民期望戰爭持續到敵人精疲力竭為止。不過在這項聲明發布完沒多久，伊朗媒體就報導說奈尼已在一次空襲中喪生。

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