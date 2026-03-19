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    首頁 > 政治

    藍宜蘭縣長參選人吳宗憲「高顏值發言人」曝光 宜蘭女兒搭配24歲台大學霸

    2026/03/19 11:45 記者王峻祺／宜蘭報導
    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲揭曉發言人陣容，主打「接地氣與新世代」，由深耕基層、擁有高人氣的縣議員黃琤婷（左1），攜手年僅24歲的台大政治系高材生鄭皓文（右1）出任。（記者王峻祺攝）

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲揭曉發言人陣容，主打「接地氣與新世代」，由深耕基層、擁有高人氣的縣議員黃琤婷（左1），攜手年僅24歲的台大政治系高材生鄭皓文（右1）出任。（記者王峻祺攝）

    隨著宜蘭縣長選戰白熱化，國民黨參選人吳宗憲今天揭曉發言人陣容，主打「接地氣與新世代」，由深耕基層、擁有高人氣的縣議員黃琤婷，攜手年僅24歲的台大政治系高材生鄭皓文出任，「高顏值雙發言人組合」讓外界可期。

    吳宗憲今天與黃琤婷、鄭皓文合體亮相，表示2人將以「正派、誠實、不說謊」為原則，為縣民打造最透明的溝通橋樑，這組團隊非傳統「政治化妝師」，而是他與鄉親間第一線最直接、透明的對外溝通管道。黃代表「紮實的地方經驗」，鄭則注入「年輕世代的創新觀點與新媒體能力」，兩人分工完美互補。

    身為「宜蘭女兒」的黃琤婷，外型亮麗、認真問政與接地氣的選民服務，備受地方肯定，曾任宜蘭縣長林姿妙競選團隊發言人，深受「苦民所苦、貼近基層」的理念影響從政。

    她說，這次會將地方最真實的教育、民生與財政需求帶入選戰，未來會「直球對決」，反對政治話術、騙術與潑髒水，「該講就講」，會將基層心聲轉化為具體可行政策，推動「宜蘭走新路」的穩健發展。

    另名超高顏值發言人鄭皓文，年僅24歲，畢業於台大政治學系，是藍軍史上最年輕發言人之一，曾任新北市長侯友宜競選連任及2024總統大選團隊，更擁有網路政論節目主持人及國民黨青年團指導委員的豐富經歷。

    鄭皓文說，身為吳宗憲的國會助理，參與過國會改革、財劃法等重大攻防，深知當今年輕人對政治的無力與厭倦，因此誓言「拒絕空頭支票」，未來會將年輕世代對於低薪、通膨、高房價及就業壓力的焦慮，帶入競選主軸，期盼透過雙向溝通與跨世代參與，讓政策真正「落地」。

    鄭皓文年僅24歲，畢業於台大政治學系，是藍軍史上最年輕發言人之一。（記者王峻祺攝）

    鄭皓文年僅24歲，畢業於台大政治學系，是藍軍史上最年輕發言人之一。（記者王峻祺攝）

    鄭皓文兼具顏值口才及政治學專業。（記者王峻祺攝）

    鄭皓文兼具顏值口才及政治學專業。（記者王峻祺攝）

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