民進黨徵詢參選澎湖縣長？ 馬公市長黃健忠表態：尊重配合黨的安排

馬公市長黃健忠，傳出可能越級挑戰縣長。（記者劉禹慶攝）

針對民進黨傳出「徵詢」馬公市長黃健忠，更上層樓代表綠營出征澎湖縣長寶座，引發政壇關注民進黨澎湖縣長選舉布局，對於是否可能投入選戰，黃健忠表示，相關議題仍需審慎評估，現階段以地方政務推動為優先，並持續關注整體情勢發展。

黃健忠指出，現任縣長陳光復的身體狀況與後續規劃，將是重要觀察因素之一，相關情形仍有待進一步明朗。在整體條件尚未確定前，各項討論均屬階段性意見，尚未進入具體決策。他進一步表示，若未來情勢發展至需要承擔責任的時刻，作為政黨一員，對於黨的整體安排會予以尊重與配合，但相關提名與人選，仍須依循中央既有機制與程序辦理。

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黃健忠強調，無論外界如何揣測，當前最重要仍是穩定推動市政工作，回應市民期待，其餘事項將視整體情勢審慎因應，若是黨內有先進有意願，也不排除讓賢，一切遵照黨中央的安排，自己還是朝向馬公市長選舉規劃，完成對於馬公市民承諾。

另外，黃健忠也透露昨日與總統賴清德及民進黨會議中，當面向總統請命，不管代表民進黨選何種職位？都希望能完成心中的願望，就是讓沉痾多時的文澳市場活化問題，獲得解決，當面向總統賴清德爭取經費，獲得總統承諾補助1億元，算是對馬公市民的交代。

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