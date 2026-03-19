「負」翁立委？王世堅財產申報存款掛零 牛煦庭與王義川房貸逾千萬

民進黨立委王世堅在現金、存款及有價證券欄位全數空白。（資料照）

監察院最新一期（第299期）廉政專刊今（19）日出爐，立委財產申報狀況攤在陽光下。雖然眾多立委身家豐厚，部分立委的申報資料卻呈現「存款少、負債高」的狀況引發關注。其中，民進黨立委王世堅在現金、存款及有價證券欄位全數空白；國民黨立委牛煦庭與民進黨立委王義川，則雙雙背負千萬以上的沉重債務，成為國會中的「扛貸一族」。

根據申報資料，一向話題性十足的民進黨立委王世堅，在「現金」、「存款」、「有價證券」（包含股票、債券、基金等）3大欄位中，皆填寫「本欄空白」。依據公職人員財產申報規定，這代表王世堅與配偶名下的存款、有價證券總額皆未達新台幣100萬元的申報門檻。不動產部分，他名下僅申報2筆位於新北市淡水區的土地，並與妻子共同背負了155萬4043元的債務，主要事由為購置與修繕不動產之授信。

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除王世堅存款未達申報門檻外，國民黨立委牛煦庭的資產負債比也相當驚人。牛煦庭與妻子共同申報的存款僅有142萬8995元，有價證券為10萬元。然而，申報資料顯示，他在113年3月於桃園市龜山區購入總價達2480萬元的房產，此舉導致他名下背負了高達2032萬1365元的龐大房貸，資金壓力不小。

另一位民進黨立委王義川同樣背負沉重債務。王義川申報存款為155萬4764元，有價證券（如零股等）總價額僅6萬2720元；而在債務欄位，因購置不動產及週轉金等事由，名下背負了1170萬6544元的鉅額債務，同樣屬於立法院內的「房貸族」。

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