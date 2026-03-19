鄭麗文稱鄭習會是選舉大利多 柯志恩：要多聽主流民意看法

鄭麗文稱鄭習會是選舉大利多，柯志恩認為要多聽主流民意看法。（記者葛祐豪攝）

國民黨主席鄭麗文拋出「鄭習會是選舉大利多」，對此，代表國民黨參選高雄市長的柯志恩今（19日）受訪回應說，鄭主席是希望兩岸和平，但還是要多聽聽主流民意看法！

國民黨主席鄭麗文上任以來，加強親中力道，更盼在今年上半年前促成「鄭習會」；但藍營基層擔憂，鄭麗文親中路線恐衝擊2026選情。鄭麗文日前更主張，希望「鄭習會」時間點約在今年4月到6月間，這對選舉絕對是大利多。

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對此，柯志恩今天在高雄市黨部面對媒體詢問時表示，她覺得鄭主席可以多聽聽不同民意，國民黨是大鳴大放，有非常多不同聲音，鄭主席最大考量還是一本初衷，希望兩岸需要和平。

柯志恩認為，還是要以最大民意，特別是地方選舉，「我們非常重視地方民生議題」，在場議員則關切教育文化還有為高雄建設更好的議題。

針對兩岸議題，柯志恩強調，在地方選舉比較不會多談，「但無論如何，還是要多聽聽主流民意看法！」

鄭麗文拋出「鄭習會是選舉大利多」說法，已陸續在黨內引起不同看法，國民黨立委黃健豪昨天接受政論直播節目訪問時，也稱無法理解將「鄭習會」視為選戰大利多的邏輯，直指國民黨中央若不盡快訂出藍白合作機制，整天只想著「見中國領導人習近平」，恐怕會讓在野整合空間徹底消失。

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