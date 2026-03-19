中東戰火未歇！2397國人順利返台 外交部籲暫勿前往高風險國家

外交部19日說明，截至18日為止，我國中東地區駐外館處共主動關懷6730人次，已有2397名國人順利返台，駐以色列代表處昨日協助1名滯留以色列國人經希臘轉機返台。（資料照）

中東戰火尚未停歇，外交部今（19）日說明，截至昨日為止，我國中東地區駐外館處共主動關懷6730人次，已有2397名國人順利返台，駐以色列代表處昨日協助1名滯留以色列國人經希臘轉機返台。外交部呼籲，國人近期暫勿前往相關高風險國家商旅或轉機。

外交部指出，為保障國人旅外安全，自中東衝突於2月28日發生至3月18日為止，我中東地區相關館處主動關懷國人計6730人次，接獲民眾尋求協助總人數為486人，並已有2397名國人順利返抵國門。目前根據我國中東地區各駐外館處通報統計，已無有意緊急離境的國人。

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中東衝突情勢未有消停跡象，我國駐以色列代表處在本月18日當地時間晚間8時，協助1名赴以色列進行短期研究的國人搭乘以色列航空前往希臘轉機返台。

外交部說明，以色列本古里昂（Ben Gurion）機場本月18日再度因飛彈攻擊減少航班起降，為確保國人順利離境，我國駐以色列代表李雅萍與秘書林芝親赴機場確認航班情況，並向國人表達政府的關懷。

外交部指出，目前中東情勢仍舊嚴峻，持續影響各國空域開放及商業航班運作情形。外交部再次呼籲國人近期暫勿前往相關高風險國家商旅或轉機，若仍有前往需求，務請提高警覺，並請在出發前登錄「旅外國人動態網頁」，以便我國駐外館處可即時聯繫國人並提供協助。

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